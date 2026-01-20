Φαλάκρα: Φυσικό τζελ ενεργοποιεί ξανά τους θύλακες των μαλλιών και παράγει νέες τρίχες

H τριχόπτωση είναι αναπόφευκτη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, αλλά μια απρόσμενη επιστημονική παρατήρηση ανοίγει τον δρόμο για μια εντελώς νέα θεραπεία. Ερευνητές ανακάλυψαν τυχαία ένα απλό σάκχαρο, βασικό δομικό στοιχείο του DNA, που φαίνεται ότι μπορεί να ενεργοποιεί ξανά την ανάπτυξη των μαλλιών. Η μελέτη τους δημοσιεύεται στο περιοδικό Frontiers in Pharmacology.

Οι επιστήμονες μελετούσαν τη δράση της δεοξυριβόζης, ενός φυσικού σακχάρου που υπάρχει σε όλα τα κύτταρα, όταν εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα. Στο Science Alert αναφέρεται ότι στόχος τους ήταν να δουν αν βοηθά το δέρμα να αναπλάθεται γρηγορότερα. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών σε ποντίκια, παρατήρησαν κάτι που δεν περίμεναν: το τρίχωμα γύρω από τα σημεία εφαρμογής μεγάλωνε πιο γρήγορα και πιο πυκνά σε σχέση με περιοχές που δεν είχαν δεχτεί το τζελ.

Τι έδειξαν τα πειράματα και πώς συγκρίνεται με τις υπάρχουσες θεραπείες

Αυτή η τυχαία παρατήρηση οδήγησε την ερευνητική ομάδα να εστιάσει αποκλειστικά στην τριχόπτωση. Στα επόμενα πειράματα χρησιμοποίησαν αρσενικά ποντίκια με απώλεια τριχώματος που προκαλείται από τεστοστερόνη, ένα μοντέλο που προσομοιώνει την ανδρογενετική αλωπεκία στους ανθρώπους. Οι ερευνητές ξύρισαν συγκεκριμένες περιοχές στο δέρμα τους και άρχισαν να εφαρμόζουν καθημερινά μικρή ποσότητα από το τζελ δεοξυριβόζης.

Τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες και ήταν ιδιαίτερα έντονα. Στις περιοχές όπου εφαρμόστηκε το τζελ, το τρίχωμα επανεμφανίστηκε πυκνό, μακρύ και με τρίχες μεγαλύτερης διαμέτρου. Δεν επρόκειτο απλώς για ένα ελαφρύ χνούδι, αλλά για ουσιαστική επαναφορά της τριχοφυΐας. Μάλιστα, όταν τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με εκείνα της μινοξιδίλης – της πιο διαδεδομένης τοπικής αγωγής κατά της τριχόπτωσης – η δράση του σακχαρούχου τζελ αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματική.

Η σημασία αυτού του ευρήματος γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, αν λάβει κανείς υπόψη τις περιορισμένες επιλογές που υπάρχουν σήμερα. Η ανδρογενετική αλωπεκία επηρεάζει περίπου τέσσερις στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως, άνδρες και γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά, τα εγκεκριμένα φάρμακα είναι ελάχιστα. Η μινοξιδίλη δεν λειτουργεί σε όλους και απαιτεί συνεχή χρήση, ενώ η φιναστερίδη, που λαμβάνεται από το στόμα, απευθύνεται κυρίως σε άνδρες και συνοδεύεται από πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που για κάποιους είναι αποτρεπτικές.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ανακάλυψη για το μέλλον της τριχόπτωσης

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα φυσικό, βιοδιασπώμενο και μη τοξικό τζελ ακούγεται σχεδόν ιδανικό. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι στις περιοχές όπου εφαρμόστηκε η δεοξυριβόζη υπήρχε αυξημένος αριθμός αιμοφόρων αγγείων και περισσότερα ενεργά κύτταρα του δέρματος. Με απλά λόγια, η ουσία φαίνεται να βελτιώνει την αιμάτωση γύρω από τον θύλακα της τρίχας. Και όσο καλύτερη είναι η παροχή αίματος, τόσο περισσότερο «ξυπνά» ο θύλακας και παράγει πιο δυνατή τρίχα.

Αν τα ίδια αποτελέσματα επιβεβαιωθούν και σε ανθρώπους, οι εφαρμογές θα μπορούσαν να είναι πολύ ευρύτερες από την κλασική φαλάκρα. Ένα τέτοιο τζελ θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση μαλλιών, φρυδιών ή βλεφαρίδων μετά από χημειοθεραπεία, αλλά και σε άλλες μορφές αλωπεκίας όπου οι θύλακες δεν έχουν καταστραφεί οριστικά.