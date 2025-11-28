Νέα εμφάνιση «έκπληξη» από Μπάιντεν: Τα ψώνια με την οικογένεια και η κίνηση ανθρωπιάς που συγκίνησε

Ο Τζο Μπάιντεν εθεάθη να κάνει μια χαλαρή βόλτα στην «καρδιά» του Ναντάκετ των ΗΠΑ την Ημέρα των Ευχαριστιών, πλαισιωμένος από τα παιδιά και τα εγγόνια του, συνεχίζοντας την αγαπημένη οικογενειακή παράδοση παρά τη μάχη του με τον καρκίνο.

Ο 82χρονος πρώην πρόεδρος περπάτησε στο ιστορικό κέντρο του νησιού μαζί με τον γιο του, Χάντερ Μπάιντεν, τα τέσσερα παιδιά του, την κόρη του Άσλεϊ και τη σύζυγο του Χάντερ, Μελίσα. Η Τζιλ Μπάιντεν αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε μαζί τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail που εξασφάλισε τις φωτογραφίες, η οικογένεια σταμάτησε σε βιτρίνες καταστημάτων, ενώ σε μια πιο ανθρώπινη στιγμή ο Μπάιντεν προσέφερε φιλοδώρημα 20 δολαρίων σε έναν βιολιστή του δρόμου, πριν καταλήξουν στο Lemon Press, ένα δημοφιλές καφέ γνωστό για το πολυτελές μενού του. Φορώντας καπέλο του μπέιζμπολ, ο Μπάιντεν χαιρέτησε τους φωτογράφους με τον αντίχειρα υψωμένο.

Joe Biden is joined by his children for Thanksgiving in Nantucket amid cancer battle https://t.co/XF0vKV2dl8 — Daily Mail (@DailyMail) November 28, 2025

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ναντάκετ επιβεβαίωσε την παρουσία του πρώην προέδρου στο νησί και ανέφερε ότι οι τοπικές δυνάμεις συνεργάζονται στενά με την ομάδα ασφαλείας του. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στις εφημερίδες The Inquirer και Mirror, ο Μπάιντεν συνοδευόταν από περίπου 45 πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας — μια εμφανής αλλά σαφώς μικρότερη δύναμη από αυτή που τον πλαισίωνε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Η νέα δημόσια εμφάνιση την Ημέρα των Ευχαριστιών έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπείας του για τον καρκίνο του προστάτη και μήνες μετά την αποκάλυψη της διάγνωσής του τον Μάιο.

Σε μία από τις ελάχιστες δημόσιες εξόδους του, ο Μπάιντεν είχε απαθανατιστεί στις 2 Νοεμβρίου σε ιταλικό εστιατόριο στη Βόρεια Βιρτζίνια, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό Άμυνας, Λόιντ Όστιν. Τότε, εμφανιζόταν καταβεβλημένος, αδύνατος και με δυσκολία στο περπάτημα, γεγονός που αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Παρά τις δυσκολίες, η εμφάνισή του 82χρονου στο Ναντάκετ έδειξε ότι παραμένει αφοσιωμένος στις οικογενειακές παραδόσεις και στις στιγμές με τα αγαπημένα του πρόσωπα.