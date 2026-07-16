Νέα εμπορική κόντρα Τραμπ – Λούλα: Οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς 25% σε βραζιλιάνικα προϊόντα

Νέα εστία έντασης στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Βραζιλίας προκαλεί η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει επιπλέον τελωνειακούς δασμούς ύψους 25% σε συγκεκριμένα βραζιλιάνικα προϊόντα.

Η κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης προκάλεσε άμεση αντίδραση από την Μπραζίλια, η οποία κάνει λόγο για αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα.



Reuters

Στο στόχαστρο πορτοκάλια, ενέργεια και αεροπορικά ανταλλακτικά



Οι νέοι δασμοί αφορούν μια σειρά από προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βραζιλία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται φρούτα όπως τα πορτοκάλια, ενεργειακά προϊόντα, αλλά και ανταλλακτικά για αεροσκάφη.



Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η απόφαση ελήφθη μετά από έρευνα που πραγματοποίησε ο Αμερικανός Αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR), βάσει της νομοθεσίας του 1974 για την αντιμετώπιση εμπορικών πρακτικών που θεωρούνται επιζήμιες για τις ΗΠΑ.



Οι νέες επιβαρύνσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 22 Ιουλίου, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις τελωνειακές αρχές να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τη Βραζιλία για αθέμιτες πρακτικές



Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ξεκινήσει ήδη από το 2025 έρευνα σχετικά με εμπορικές πρακτικές της Βραζιλίας, τις οποίες θεωρεί άδικες και επιβαρυντικές για τα αμερικανικά συμφέροντα.



Η επιβολή των δασμών εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική πίεσης της Ουάσιγκτον για την προστασία της εγχώριας παραγωγής και την επαναδιαπραγμάτευση εμπορικών σχέσεων με άλλες χώρες.

Φωτό: Reuters

Έντονη αντίδραση από την κυβέρνηση Λούλα



Η κυβέρνηση της Βραζιλίας απέρριψε την αμερικανική απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την αδικαιολόγητη.



«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τα μονομερή μέτρα εναντίον της χώρας μας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.



Η Μπραζίλια απέρριψε επίσης τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί «υποτιθέμενων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών», υποστηρίζοντας ότι δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη για τέτοιου είδους εμπορικούς περιορισμούς.

Νέο μέτωπο στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις



Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της αμερικανικής ηπείρου έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στις διεθνείς εμπορικές εντάσεις.



Η επιβολή των νέων δασμών αναμένεται να δοκιμάσει τις σχέσεις Ουάσιγκτον – Μπραζίλια, ενώ μένει να φανεί αν η Βραζιλία θα προχωρήσει σε αντίμετρα ή θα επιδιώξει διαπραγματευτική λύση για την αποκλιμάκωση της κρίσης.