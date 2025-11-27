Νέα ένταση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι φασίστες, η βρωμιά και το bullying

Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία συνεχίζει το έργο της, με την κατάθεση του Δημήτρη Ντογκούλη, ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα και προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας.

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου: «Μας κάνετε μπούλινγκ» - «Ξεχειλίζει η βρωμιά σας»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε το «παρών» στην εξεταστική για δεύτερη συνεχή ημέρα, με την ένταση να χτυπά κόκκινο όταν ζήτησε από την αντιπρόεδρο Μαρία Συρεγγέλλα να διακοπεί για μισή ώρα η συνεδρίαση προκειμένου να συμμετάσχει στη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε σένα και δεν μου δίνετε το λόγο», κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Κάνετε μπούλινγκ σε όλους μας. Θελετε να ακουστεί μόνο η δική σας αλήθεια!» της απάντησε η Μαρία Συρεγγέλλα, και τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας της φώναξε: «η βρωμιά σας ξεχειλίζει».

Μάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακούστηκε εκτός μικροφώνου να λέει στον Νάσο Ηλιόπουλο της Νέας Αριστεράς που είχε εκείνη τη στιγμή το λόγο: «Εαν θες πες κάτι Νάσο», με την αντιπρόεδρο να σχολιάζει: «Δίνουμε εντολές και στα άλλα κόμματα…».

Σε άλλο σημείο, μετά από νέες παρεμβάσεις, η Μαρία Συρεγγέλα διευκρίνισε πως αυτές δεν καταγράφονται στα πρακτικα. «Έτσι κάνουν οι φασίστες. Βρωμιά!», φώναξε τότε ξανά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την αντιπρόεδρο να απαντά πως από τη στιγμή που μπήκε στην επιτροπή, εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις.

Τι κατέθεσε ο Δημήτρης Ντογκούλης

Νωρίτερα, κατά την κατάθεσή του, ο Δημήτρης Ντογκούλης αρνήθηκε πως το ΚΥΔ του έχει δηλώσει 500 στρέμματα βοσκοτόπια στη λίμνη Κάρλα, παρόλο που η Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε, χαρακτηρίζοντάς τον ως «απρόσεκτο».

Κατέθεσε δε πως ο «Μάκης» στον οποίο αναφέρεται σε επισύνδεση που έχει πιάσει ο κοριός της ΕΛΑΣ είναι ο Μάκης Βορίδης, διευκρίνισε ωστόσο πως τελικώς δεν τον συνάντησε. Ο μάρτυρας άφησε αιχμές εις βάρος του πρώην πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη, τον οποίο και είχε χαρακτηρίσει ως «γκάνγκστερ», λέγοντας πως «επειδή είχε στεγνή και σκληρή συμπεριφορά, γι’αυτό τον είπα έτσι».

Εντωμεταξύ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο Δημήτρης Ντογκούλης υποστήριξε πως συγγενικά πρόσωπα της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη κάνουν αιτήσεις ΟΣΔΕ μέσω του ΚΥΔ του.