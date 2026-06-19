Νέα επέλαση καύσωνα στην Ευρώπη – Ακραίες θερμοκρασίες και δύσκολο Σαββατοκύριακο

Το καλοκαίρι ξεκινά με ακραίες συνθήκες για δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους, με ένα νέο κύμα καύσωνα που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, το οποίο πλήττει από την Παρασκευή (19/6) τη Γηραιά Ήπειρο, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο και θα επιδεινωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία.



Πρόκειται για το δεύτερο κύμα ζέστης που χτυπά τη δυτική Ευρώπη σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Η Βρετανία, η Γαλλία, η Ελβετία, η Γερμανία και η Ισπανία έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού για τις επόμενες ημέρες, όπως και ορισμένες πόλεις στη βόρεια και κεντρική Ιταλία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι υπάρχει 40% πιθανότητα να ξεπεραστεί το ρεκόρ θερμοκρασίας για μια ημέρα του Ιουνίου, που είχε σημειωθεί το 1976. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ισπανίας προειδοποίησε για παρατεταμένη περίοδο ακραίας ζέστης που θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τις Βαλεαρίδες Νήσους από την Κυριακή και για μεγάλο μέρος της επόμενης εβδομάδας.



Η κλιμάκωση του καύσωνα στη Γαλλία θα μπορούσε να μεταφραστεί από το γεγονός ότι τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο, πολλά διαμερίσματα για την Κυριακή, όπως ανέφερε σήμερα η Météo-France, κάνοντας λόγο για ένα επεισόδιο που θα μπορούσε να είναι συγκρίσιμο με εκείνο του Αυγούστου του 2003. Στην Ελβετία, η Βασιλεία τέθηκε σε συναγερμό επιπέδου 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα) από τη Météo Suisse με θερμοκρασίες που αναμένεται να φθάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Γενεύη, οι μαθητές ηλικίας 4-5 ετών δεν θα πάνε σχολείο τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Στη Γερμανία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί για μια «ισχυρή έως ακραία θερμική καταπόνηση σε ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας», με καταιγίδες. Από την Ουγγαρία έως τη Σλοβακία και στην Αυστρία, αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στην Αυστρία μάλιστα, το κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με διακοπές από σφοδρές καταιγίδες στις ορεινές περιοχές στα δυτικά.



Οι υψηλές θερμοκρασίες είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι στην Ευρώπη τον χρόνο το 2023 και το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Τα στοιχεία για το 2025 δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί, διότι αυτές οι εκτιμήσεις, τις οποίες δημοσιεύει η επιθεώρηση Nature Medicine, απαιτούν πολύ χρόνο και είναι περίπλοκες κατά την ανάλυσή τους.

Είναι γνωστό, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πως η ζέστη είναι ολοένα και φονικότερη στην ήπειρο. Το διάστημα μεταξύ 2015 και 2024, σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών περιοχών κατέγραψε μια αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας που συνδέονται με τη ζέστη σε σύγκριση με τα έτη 1991-2000, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το Lancet, με έναν μέσο όρο 52 επιπλέον θανάτων ανά εκατομμύρια κατοίκους κάθε χρόνο.