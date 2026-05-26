Νέο «χτύπημα» σε κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα: 16 συλλήψεις με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (26/5) νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρειο Ελλάδα για την εξάρθρωση ενός ακόμη κυκλώματος που φέρεται να αποκόμιζε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν γίνει τουλάχιστον 16 συλλήψεις με τις περισσότερες εξ αυτών στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) Βορείου Ελλάδας.

3 εκ. ευρώ «κλεμμένα» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το κύκλωμα στην Κρήτη

Η νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ έρχεται λίγες ώρες μόνο μετά την εξάρθρωση ενός ακόμη κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή ειδικών ομάδων αλλά και αστυνομικών δυνάμεων από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να προχωρούσαν κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή σε απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ), εξασφαλίζοντας παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά από αγροτικές επιδοτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα 2 αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 116 άτομα.

Πώς δρούσε

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή.

Ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ΚΥΔ, καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.

Ο ρόλος των εμπλεκόμενων

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης:

αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συνεργαζόμενων ΚΥΔ, προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,

καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών.

υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις ΕΑΕ/ΟΣΔΕ, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ

μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδιδόταν στα μέλη της οργάνωσης, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονταν με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Μέσω της μεθοδολογίας αυτής εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και εξασφαλιζόταν η παράνομη λήψη οικονομικών ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης είχαν 6 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Ως προς τους ρόλους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι:

Οι δύο λογιστές, κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων,

6 άτομα, λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων ΕΑΕ/ΟΣΔΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας,

17 άτομα, λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης,

71 άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή, λήπτη επιχορηγήσεων καθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις ΕΑΕ/ΟΣΔΕ, λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους,

λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα, παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, το αποδεικτικό υλικό προέκυψε από στοιχεία που λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν σχετικής παραγγελίας του εποπτεύοντος τη ΔΑΟΕ Εισαγγελέα, καθώς και από έρευνες σε οικίες, λογιστικά γραφεία, ΚΥΔ και λοιπούς χώρους, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και σχετικό υλικό που τεκμηριώνει τη δράση της οργάνωσης.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

110 ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,

περίστροφο με 50 φυσίγγια

το χρηματικό ποσό των 12.870 ευρώ και

πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις ΕΑΕ, αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια ΚΥΔ και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.

Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 έως 2024, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.