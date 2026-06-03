Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο, Κοζάνη - 13 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/6) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων), ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά την έρευνα έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.