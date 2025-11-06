Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια - Χειροπέδες σε δύο άτομα της οικογένειας Καργάκη

Αστυνομική επιχείρηση παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε της πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (6/11) στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα από την οικογένεια Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσαχθεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου τα δύο άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με μία από τις δύο οικογένειες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί προσήχθησαν -εάν δηλαδή συμμετείχαν στη συμπλοκή ή βρέθηκαν κρυμμένα όπλα-, ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται να έχει συλλέξει και κάποια ευρήματα από τα σπίτια τους.



«Σαρώνεται» το βίντεο με τους πυροβολισμούς

Παράλληλα, οι Αρχές «σαρώνουν» το βίντεο ντοκουμέντο που οδήγησε στην ταυτοποίηση του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη για το μακελειό στα Βορίζια. Στα πλάνα, καταγράφεται ο 43χρονος να βρίσκεται σε κάποιο υψηλό σημείο κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε η βόμβα.

Φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες. Δίπλα στον δράστη φαίνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό του.

Βίντεο ντοκουμέντο από την ημέρα του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια. Φαίνονται δύο άνδρες και ακούγονται πυροβολισμοί, πιθανότατα από καλάσνικοφ pic.twitter.com/o6GLsFpkLE — Flash.gr (@flashgrofficial) November 5, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του 39χρoνου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη την Τετάρτη (5/11) από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε έκταση ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.