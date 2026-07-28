«Μια ευχή της εξέφρασα...» - Αδιόρθωτος Κυριαζίδης κατά Ζωής μετά το «κάνε κανένα παιδί»

Ενάμιση χρόνο μετά το «πήγαινε κάνε κανένα παιδί» που είχε απευθύνει ο Δημήτρης Κυριαζίδης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφορά η οποία είχε προκαλέσει σάλο και διακομματική καταδίκη, ο «γαλάζιος» βουλευτής επανήλθε στο περιστατικό, επιτιθέμενος ξανά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ισχυριζόμενος πως τότε «της εξέφρασε μια ευχή» και πως την περίοδο εκείνη ο ίδιος μετατράπηκε σε «Ιφιγένεια» για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Οι νέες αναφορές του Δημήτρη Κυριαζίδη προκάλεσαν την οξεία αντίδραση της αντιπολίτευσης, αλλά και της παριστάμενης υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, η οποία διαχώρισε σαφώς τη θέση της από όσα ελέγχθησαν από τον βουλευτή της ΝΔ.

«Ο πατέρας της μου ζήτησε να τη... φορτώσουμε σε ταξί»

Παρεμβαίνοντας από βήματος Ολομέλειας, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε αρχικώς - με απαξιωτικές αναφορές - για την πρώτη γνωριμία του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου προ εικοσαετίας.



Όπως περιέγραψε: «Όλο αυτό το διάστημα δέχομαι υβριστική και συκοφαντική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία γνώρισα πριν δύο δεκαετίες στη Δράμα, όταν ο πατέρας της είχε εκλεγεί ως πρόεδρος του Συνασπισμού. Εκείνη τη μέρα ο πατέρας της είπε ότι αγνοείται με αποτέλεσμα να ξεκινήσω έρευνες για τον εντοπισμό της. Με παρακάλεσε όταν έρθει να την «φορτώσουμε» σε ένα ταξί γιατί είχε μια άλλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη...».

«Μια ευχή της εξέφρασα» με το «πήγαινε κάνε κάνα παιδί»

Συνεχίζοντας στο ίδιο ακριβώς ύφος, ο Δημήτρης Κυριαζίδης ανέφερε: «Έτσι γνωριστήκαμε. Όταν έγινε πρόεδρος της Βουλής μια βραδιά ήρθε εντός του Κοινοβουλίου, ήρθε ο Ρουβίκωνας και μας κλείδωσε μέσα. Απαγόρευσε στους αστυνομικούς να προσέρχονται για τη φυσική τους ανάγκη εντός του Κοινοβουλίου. Ήταν αγκαλιά με τον Κασιδιάρη, μας εκβίαζε να μην προχωρήσουμε σε άρσεις ασυλίας, ερχόταν το βράδυ και ξεκινούσε να έχει όλη τη νύχτα για να έχει τους υπαλλήλους σαν «είλωτες»».



Τότε, ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανήλθε στο επίμαχο περιστατικό με το «πήγαινε κάνε κανένα παιδί» λέγοντας επί λέξει: «Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν τόσο καιρό μας εξύβριζε και μας έλεγε «δολοφόνους», «παιδεραστές», «παιδόφιλους» και δεν μιλούσε κανείς. Μία ευχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής, αποτέλεσα την «Ιφιγένεια» με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας. Εύχομαι λέω…», όπως είπε, προσπαθώντας να περιγράψει όσα συνέβησαν το επίμαχο εκείνο βράδυ της διαγραφής του από τη ΝΔ, προκαλώντας σάλο εντός της αιθούσης.

Σηκώθηκε όρθια η Ακρίτα

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα σηκώθηκε ακαριαία όρθια φωνάζοντάς του: «Μην το ξαναπείτε! Μα αφού ήταν ευχή γιατί ζητήσατε συγγνώμη μετά;», με τον ίδιο να απαντά: «Δεν ζήτησα συγγνώμη. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη!».



«Αμετανόητο σεξιστή», «τραμπούκο» «δειλό» και «χυδαίο», αποκάλεσε τον Δημήτρη Κυριαζίδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ενώ ο προεδρεύων, βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης σχολίασε πως η «απαράδεκτη» τοποθέτησή του «αποπροσανατολίζει» από τη συζήτηση.



Τότε, ο Δημήτρης Κυριαζίδης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού, μιλώντας για «ύβρεις» και «ψέματα». «Ενάμιση χρόνο τώρα, από αυτή την κυρία η οποία μεγάλωσε μέσα στη χλίδα, αμερικανοτραφείσα, δεν ακούσαμε τίποτα για το ότι «είμαστε δολοφόνοι και παιδεραστές»», είπε, επιμένοντας.



«Αυτός είναι λόγος σκουπιδιών. Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι βάζουν στο στόμα τους γυναίκες όπως η Έλενα Ακρίτα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τρόπο που συνάδει με χαμαιτυπείο, όχι Βουλή», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

«Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου», σχολίασε η Μενδώνη

Ζητώντας τον λόγο, η Λίνα Μενδώνη πήρε σαφείς αποστάσεις από τον βουλευτή της ΝΔ. «Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε είναι ο κύριος Πολάκης πριν που απευθύνθηκε σε εμένα. Είναι περίπου το ίδιο, ήταν επίσης σεξιστικός ο τρόπος», όπως ανέφερε.



Την παρέμβαση της υπουργού Πολιτισμού χαιρέτισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, λέγοντας πως η συμπεριφορά του βουλευτή είναι «δυσώδης».

Να διαγραφεί από τη ΝΔ, ζητά το ΠΑΣΟΚ

Τη διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη από την ΚΟ της ΝΔ ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστική» παρέμβαση του «υπότροπου» βουλευτή.

Νέα σεξιστική επίθεση, καταγγέλλει η Κωνσταντοπούλου

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «σεξιστική», «κανιβαλική» και «παραληρηματική» συμπεριφορά από τον «συνταξιούχο αστυνομικό» βουλευτή, ευχαριστώντας όλους όσοι καταδίκασαν τα λεγόμενα του Δημήτρη Κυριαζίδη.