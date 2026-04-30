Νέα επίθεση Τραμπ κατά Κίμελ: Ζητά από το ABC την άμεση απόλυσή του - «Καλύτερα να γίνει σύντομα»

Ακόμη μία επίθεση κατά του Τζίμι Κίμελ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας εκ νέου την απόλυσή του από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, μετά το πρόσφατο σχόλιο του δημοφιλούς παρουσιαστή για τη Μελάνια Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, διερωτήθηκε πότε το δίκτυο θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «καλύτερα να γίνει σύντομα». Στην ίδια ανάρτηση, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τον «σοβαρά μη αστείο» και κατηγορώντας τον ότι βρίσκεται στο τιμόνι «ενός από τα χαμηλότερης τηλεθέασης σόου».



Η νέα παρέμβαση έρχεται λίγα 24ωρα μετά τις δημόσιες αιχμές της Μελάνια Τραμπ, η οποία είχε ζητήσει από το ABC να διακόψει τη συνεργασία του με τον παρουσιαστή, με αφορμή σχόλιό του.



Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα συνεχιζόμενα σατιρικά σχόλια του Κίμελ για τον πρόεδρο και την προσωπική του ζωή. Σε πρόσφατη εκπομπή του «Jimmy Kimmel Live!», ο παρουσιαστής σχολίασε με καυστικό τρόπο τη σχέση του προεδρικού ζεύγους, προβάλλοντας στιγμιότυπο από κοινή τους εμφάνιση με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα.



«Μου αρέσει να πιστεύω ότι βοήθησα να έρθουν πιο κοντά», ανέφερε σκωπτικά, για να προσθέσει πως η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο «είναι απολύτως φυσιολογική για ένα ζευγάρι που είναι πολύ ερωτευμένο», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη μεταξύ τους σχέση.



Η ένταση κλιμακώνεται σε ένα ήδη φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον, καθώς το θέμα έχει λάβει και θεσμικές διαστάσεις. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις άδειες εκπομπής του ABC, επικαλούμενη πιθανές παραβιάσεις κανόνων περί διακρίσεων, με φόντο τις πολιτικές διαφορετικότητας της μητρικής εταιρείας Disney. Η χρονική συγκυρία της κίνησης έχει προκαλέσει ερωτήματα για το κατά πόσο συνδέεται με την αντιπαράθεση γύρω από τον Κίμελ, όπως σημειώνει το Hollywood Reporter.



Παρά τις αιτιάσεις του Τραμπ ότι «ο κόσμος είναι θυμωμένος», δεν λείπουν και φωνές από τον συντηρητικό χώρο που υπερασπίζονται τον παρουσιαστή. Ο γνωστός σχολιαστής Μπεν Σαπίρο χαρακτήρισε υπερβολική μια ενδεχόμενη απόλυσή του για τα επίμαχα σχόλια, ενώ ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ τόνισε ότι «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να λογοκρίνει την έκφραση», εκφράζοντας επιφυλάξεις για τον ρόλο της Επιτροπής Επικοινωνιών.



Μέχρι στιγμής, το ABC δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για τη νέα αντιπαράθεση, ενώ η κόντρα μεταξύ του Λευκού Οίκου και του δημοφιλούς παρουσιαστή φαίνεται να κλιμακώνεται, αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερες πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις.