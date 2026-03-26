Νέα επίθεση Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για το Ιράν: «Δεν κάνατε απολύτως τίποτα»

Νέα επίθεση κατά των χωρών του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, με αφορμή την κατάσταση γύρω από το Ιράν.

«Το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις χώρες της Συμμαχίας ότι δεν συνέβαλαν καθόλου στην αντιμετώπιση του Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε «παράφρον κράτος» και υποστήριξε πως έχει πλέον υποστεί σοβαρό στρατιωτικό πλήγμα.

Παράλληλα, τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ανάγκη τη στήριξη του ΝΑΤΟ, στέλνοντας μήνυμα με ιδιαίτερη έμφαση: «Μην ξεχάσετε ποτέ αυτή την πολύ σημαντική στιγμή».

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος υιοθετεί ιδιαίτερα σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω έντασης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί τη στρατιωτική του ήττα και συνεχίσει στην ίδια πορεία, τότε οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε ακόμη πιο ισχυρά πλήγματα.

«Δεν μπλοφάρει – θα γίνει κόλαση»

Σύμφωνα με την ίδια, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να κλιμακώσει τη στάση του, εφόσον το Ιράν προχωρήσει σε λανθασμένες κινήσεις.

«Ο πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην υποτιμήσει την κατάσταση.