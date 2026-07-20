Αλλάζει σελίδα η Βρετανία: Νέος πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ - Σήμερα το νέο υπουργικό συμβούλιο

Σε νέα πολιτική εποχή εισέρχεται από σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Άντι Μπέρναμ να αναλαμβάνει την πρωθυπουργία, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιείται χωρίς πρόωρες βουλευτικές εκλογές, καθώς το Εργατικό Κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13:15 (ώρα Ελλάδος), όταν ο Κιρ Στάρμερ εκφώνησε την τελευταία του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ ενώ στη συνέχεια μετέβη στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Αμέσως μετά, ο μονάρχης συναντήθηκε με τον Άντι Μπέρναμ προκειμένου να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθιστώντας τον επισήμως τον 59ο πρωθυπουργό στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και τον έβδομο μέσα σε μία δεκαετία.

Φωτό: Reuters

Ο νέος πρωθυπουργός αναμένεται να επιστρέψει στη Ντάουνινγκ Στριτ στις 14:40, όπου θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία ως επικεφαλής της κυβέρνησης και θα παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα της νέας διακυβέρνησης.

«Δεκαετές σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας

Σύμφωνα με συνεργάτες του, θα ανακοινώσει ένα «δεκαετές σχέδιο» για την ανασυγκρότηση της χώρας, με βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, την αποκέντρωση εξουσιών προς τις περιφέρειες και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική. Παράλληλα, θα δεσμευθεί να «ανασχεδιάσει» τον τρόπο λειτουργίας του βρετανικού κράτους και να προσφέρει «περισσότερο οικονομικό χώρο» στα νοικοκυριά που πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

Το απόγευμα ο Άντι Μπέρναμ θα προχωρήσει στον σχηματισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου, με τις επιλογές του για τα κορυφαία υπουργεία να θεωρούνται καθοριστικές για τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την προσπάθεια ανάκαμψης των Εργατικών, οι οποίοι επιδιώκουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.