Τέλος εποχής και επίσημα: Ο όμιλος LVMH πουλά τον οίκο Marc Jacobs - Τι φέρνει το νέο σχήμα

Μετά από μήνες σεναρίων και διαπραγματεύσεων, ο όμιλος LVMH ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία για την πώληση του brand Marc Jacobs έναντι 850 εκατ. δολαρίων στη WHP Global.

Στα δύο το νέο σχήμα – Σε δημιουργικό ρόλο ο Marc Jacobs

Η συμφωνία δομήθηκε μέσω κοινοπραξίας 50/50 μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης brands WHP Global και του G-III Apparel Group.

Στο νέο σχήμα, ο G-III Apparel Group αναλαμβάνει τον έλεγχο της παγκόσμιας λειτουργικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων λιανικής και χονδρικής, ενώ η WHP Global αναλαμβάνει τον τομέα της αδειοδότησης.

Παρά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ο Marc Jacobs επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του δημιουργικού διευθυντή του οίκου.

ΑΠΕ

Αντίο συνοδεία ευσήμων από τον Αρνό της LVMH

Ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, εξέφρασε την εκτίμησή του για τη μακροχρόνια συμβολή του Jacobs στον όμιλο, σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου της LVMH. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως τον Οκτώβριο του 2026.

Πριν ιδρύσει το δικό του brand, ο Jacobs είχε διατελέσει για 16 χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής στον οίκο Louis Vuitton, ναυαρχίδα του ομίλου LVMH. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συνέβαλε καθοριστικά στη μετατροπή της Louis Vuitton σε fashion powerhouse, εισάγοντας prêt-à-porter συλλογές και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Richard Prince και ο Takashi Murakami.

«Παραμένω αφοσιωμένος στον ρόλο μου ως δημιουργικός διευθυντής του Marc Jacobs International και ανυπομονώ για αυτό το νέο κεφάλαιο», δήλωσε ο σχεδιαστής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο LVMH είχε βρεθεί ήδη από πέρυσι σε επαφές για την πώληση του brand, με αποτίμηση που κυμαινόταν μεταξύ 850 εκατ. και 1 δισ. δολαρίων, εξετάζοντας αρκετούς υποψήφιους αγοραστές, μεταξύ των οποίων οι Authentic Brands και WHP Global.

REUTERS

Τίτλοι τέλους σε μια 30ετή σχέση - Γεωπολιτικές πιέσεις και στην αγορά πολυτελείας

Η συναλλαγή σηματοδοτεί το τέλος μιας σχεδόν 30ετούς σχέσης ανάμεσα στη LVMH και τον οίκο Marc Jacobs, σε μια συγκυρία όπου οι μεγάλοι όμιλοι του luxury κλάδου επανεξετάζουν στρατηγικά τα χαρτοφυλάκιά τους, στρεφόμενοι σε brands με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και ισχυρότερη διεθνή δυναμική.

Η αγορά ειδών πολυτελείας συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από τη γεωπολιτική αστάθεια και την επιβράδυνση της καταναλωτικής δαπάνης, με τη Μέση Ανατολή να επηρεάζει ιδιαίτερα τον τουρισμό και τις αγορές luxury στην Ευρώπη. Η ίδια η LVMH έχει προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση στην περιοχή είχε αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις της, αφαιρώντας περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από τα έσοδα του τελευταίου τριμήνου.

Σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου, η συγκεκριμένη συμφωνία αποτυπώνει μια νέα τάση στη βιομηχανία της μόδας, όπου εξειδικευμένοι διαχειριστές brands αποκτούν ισχυρά ονόματα και βασίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στην αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας, των αδειών χρήσης και πιο ευέλικτων λειτουργικών δομών.