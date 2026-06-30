Νέα εποχή για τον ελληνικό τουρισμό - Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη VisitGreece.gr

Την ανανεωμένη διαδικτυακή πύλη VisitGreece.gr παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κάνοντας λόγο για «νέα εποχή στην ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού».

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη νέα πλατφόρμα και την αντίστοιχη εφαρμογή να τίθενται σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιουλίου 2026.

Οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού

Κατά την παρουσίαση, η υπουργός αναφέρθηκε στη θετική πορεία του κλάδου, σημειώνοντας ότι το 2025 ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υψηλών επιδόσεων, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 10% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τουριστική δραστηριότητα επεκτείνεται πλέον και εκτός θερινής περιόδου, με το πρώτο τετράμηνο του 2026 να καταγράφει αύξηση εσόδων κατά 37% σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, διεθνείς παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και η γεωπολιτική αβεβαιότητα διαμορφώνουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ψηφιακό οικοσύστημα με Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, η νέα πλατφόρμα δεν αποτελεί απλώς έναν ιστότοπο, αλλά ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

τον Ψηφιακό Τουριστικό Χάρτη, το Ψηφιακό Αποθετήριο και Διαδραστικό Μουσείο και τον πλήρη ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας και της εφαρμογής.

Η νέα πύλη ενσωματώνει λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης, με ψηφιακούς βοηθούς και εξατομικευμένες προτάσεις για τους χρήστες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε συνεργασία με την εταιρεία ElevenLabs για πολυγλωσσική φωνητική ενημέρωση.

Το τεχνικό σκέλος του έργου παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Nova ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης.