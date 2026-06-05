Νέα εποχή στην Ιατρική - Η ΑΙ δημιούργησε επαναστατικό εμβόλιο που δοκιμάζεται σε ανθρώπους

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ ανακοίνωσαν την ανάπτυξη ενός νέου τύπου εμβολίου, στο οποίο για πρώτη φορά ένα βασικό του συστατικό σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια δοκιμάστηκε σε ανθρώπους.

Η προσέγγιση αυτή θεωρείται ένα από τα πρώτα πρακτικά παραδείγματα όπου η AI δεν υποστηρίζει απλώς την έρευνα, αλλά συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό βιοϊατρικών λύσεων.

Credit φωτογραφίας: UF Health/Jackie Hart - ΑΠΕ ΜΠΕ

AI απέναντι στους ιούς: Στόχος η «οικογένεια» των κορονοϊών



Το εμβόλιο έχει σχεδιαστεί με στόχο να παρέχει προστασία απέναντι σε ευρύτερες ομάδες κορονοϊών — συμπεριλαμβανομένων παραλλαγών της Covid-19, αλλά και συγγενών ιών που κυκλοφορούν σε ζώα και θα μπορούσαν να μεταδοθούν στον άνθρωπο.

Η βασική ιδέα της έρευνας είναι να ξεπεραστεί το παραδοσιακό μοντέλο των εμβολίων, που στοχεύουν σε συγκεκριμένα στελέχη, τα οποία όμως συχνά μεταλλάσσονται.

Πώς «σκέφτηκε» η τεχνητή νοημοσύνη το εμβόλιο



Οι επιστήμονες τροφοδότησαν την AI με γενετικά δεδομένα από πολλούς κορονοϊούς που έχουν καταγραφεί από διεθνή προγράμματα επιτήρησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανέλυσε τα δεδομένα και σχεδίασε ένα νέο «αντιγόνο», δηλαδή το βασικό στοιχείο που εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει έναν ιό.

Η προσέγγιση στοχεύει στη δημιουργία ενός είδους «ευρέος φάσματος» ανοσολογικής προστασίας, ικανού να καλύπτει όχι μόνο γνωστές παραλλαγές, αλλά και πιθανές μελλοντικές μεταλλάξεις.

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Πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους – Τα αρχικά δεδομένα



Οι πρώτες κλινικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε 39 συμμετέχοντες με στόχο την αξιολόγηση της ασφάλειας του εμβολίου.

Μια δεύτερη, μεγαλύτερη μελέτη περίπου 200 ατόμων βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να αξιολογηθεί πιο αναλυτικά η ανοσολογική απόκριση.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Infection, η επίδραση στο ανοσοποιητικό χαρακτηρίζεται ως «μέτρια», με τους ερευνητές ωστόσο να τονίζουν ότι πρόκειται για πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Από την αντίδραση στην πρόληψη: νέα στρατηγική κατά των πανδημιών



Οι επιστήμονες του Κέιμπριτζ υποστηρίζουν ότι η δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης δεν βρίσκεται μόνο στην ταχύτητα, αλλά και στη δυνατότητα πρόβλεψης πιθανών μελλοντικών απειλών.

Η φιλοδοξία είναι η μετάβαση από τα παραδοσιακά εμβόλια «αντίδρασης» σε εμβόλια «πρόβλεψης», που θα μπορούν να προσφέρουν προστασία πριν εμφανιστεί μια νέα πανδημία.



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Η AI ως «εργαλείο-κλειδί» για την επόμενη γενιά εμβολίων

Η ερευνητική ομάδα ήδη επεκτείνει την προσέγγιση σε άλλες ασθένειες, όπως:

εποχική γρίπη

γρίπη των πτηνών (H5N1)

ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς όπως ο Έμπολα

Στόχος είναι η δημιουργία εμβολίων που δεν θα χρειάζονται συνεχή ανανέωση κάθε φορά που ένας ιός μεταλλάσσεται.

Επιστήμονες: «Βρισκόμαστε μπροστά σε αλλαγή εποχής»

Ερευνητές και ειδικοί που συμμετέχουν στις δοκιμές χαρακτηρίζουν την τεχνολογία ως σημαντικό βήμα για το μέλλον της ιατρικής, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει δραστικά τον σχεδιασμό νέων εμβολίων και να βελτιώσει την κατανόηση της ανοσολογικής απόκρισης.

Ωστόσο, τονίζουν ότι η τελική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των επόμενων κλινικών δοκιμών.

Το στοίχημα: Από το εργαστήριο στην παγκόσμια προστασία

Παρότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, το εγχείρημα του Κέιμπριτζ θεωρείται ενδεικτικό της κατεύθυνσης που παίρνει η βιοϊατρική: όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς εργαλείο ανάλυσης, αλλά συν-σχεδιαστή θεραπειών και εμβολίων.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι αν η AI μπορεί να συμμετέχει στην ιατρική, αλλά πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει τους κανόνες της παγκόσμιας πρόληψης ασθενειών.

Με πληροφορίες από το BBC