Νέα εποχή στην Οδική Ασφάλεια: Συνάντηση Τασούλα με φορείς για την παιδεία στην οδήγηση

Στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα ουσιαστικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, βρέθηκε το κρίσιμο ζήτημα της οδηγικής συμπεριφοράς στη χώρα μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε με εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας, βαθύτερης κουλτούρας στους Έλληνες οδηγούς. Η συνάντηση ανέδειξε την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις, που θα συνδυάζουν εκπαίδευση, ενημέρωση και αποτελεσματικό έλεγχο.

Η πρόληψη ξεκινά από την παιδική ηλικία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξία της εκπαίδευσης από νεαρή ηλικία, καθώς, όπως επισημάνθηκε, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η οδηγική συνείδηση καλλιεργείται ήδη από το σχολείο. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η αλλαγή νοοτροπίας δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε πρόστιμα και ποινές, αλλά απαιτεί μακροπρόθεσμη επένδυση στη γνώση και την υπευθυνότητα. «Η ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι τα βασικά εργαλεία για να αλλάξει η συμπεριφορά στους δρόμους», τόνισαν χαρακτηριστικά.

Αστυνόμευση και υποδομές στο επίκεντρο

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης, αλλά και για ουσιαστική συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου, το οποίο παραμένει σε πολλά σημεία επικίνδυνο. Η βελτίωση των υποδομών σε συνδυασμό με την παρουσία των αρχών στους δρόμους θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση των τροχαίων. Οι φορείς επισήμαναν ότι η πρόληψη δεν αφορά μόνο τον οδηγό, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται.

Θετικά σημάδια από τα τελευταία στοιχεία

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στα νέα μέτρα αστυνόμευσης και στις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όλοι, ωστόσο, συμφώνησαν ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο, αλλά να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω δράσεις.

Η δέσμευση του Προέδρου

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η θετική αυτή τάση πρέπει να έχει συνέχεια και να μην εξελιχθεί σε μια πρόσκαιρη βελτίωση. Δήλωσε αποφασισμένος να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην καλλιέργεια μιας πιο υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Όπως ανέφερε, η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στατιστικό μέγεθος, αλλά ως ύψιστη προτεραιότητα.

Οι φορείς που συμμετείχαν

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανισμών με μακρόχρονη δράση στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος του Ινστιτούτου «Πάνος Μυλωνάς» Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, ο ιδρυτής της Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης» Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ηλίας Γρηγοράκης, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων υποστήριξης θυμάτων τροχαίων.