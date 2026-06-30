Νέα έρευνα συνδέει τη διατροφή με υψηλά λιπαρά με εξασθένηση της άμυνας του οργανισμού

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο οι διατροφικές συνήθειες μπορεί να επηρεάζουν σημαντικές λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συσσώρευση λίπους στον οργανισμό ενδέχεται να επηρεάζει κύτταρα που συμμετέχουν στην άμεση αντιμετώπιση μικροβίων. Οι ερευνητές, μέσα από πειράματα σε αρσενικά ποντίκια, παρατήρησαν ότι μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη δράση των ουδετερόφιλων, δηλαδή των λευκών αιμοσφαιρίων που αποτελούν έναν από τους πρώτους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού απέναντι στις βακτηριακές λοιμώξεις.

Δες πώς οι επιστήμονες εξηγούν τη σύνδεση ανάμεσα στα λιπαρά τρόφιμα και τη λειτουργία των κυττάρων που προστατεύουν τον οργανισμό σου.