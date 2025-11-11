Ελλάδα Ληστεία Κλοπές Αστυνομία

Νέα Ερυθραία: Tρόμος για υπάλληλο περιπτέρου - Της έκανε κεφαλοκλείδωμα για να αδειάσει το ταμείο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης της ληστείας ίσως είναι και ανήλικος.

Credits: Flash.gr
Κώστας Παπαδόπουλος

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία που σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες σε περίπτερο στη Νέα Ερυθραία, εξασφάλισε το flash.gr.

Σε αυτό αποτυπώνεται η εισβολή ενός ατόμου στο περίπτερο, με τον δράστη να αρπάζει με κεφαλοκλείδωμα την υπάλληλο προκειμένου να την κάνει να νιώσει τρόμο, ενώ στη συνέχεια προχωρά στη ληστεία.

Δείτε το βίντεο από τη ληστεία:

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Β/Α Αττικής, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης της ληστείας ίσως είναι και ανήλικος.

