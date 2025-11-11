Νέα Ερυθραία: Tρόμος για υπάλληλο περιπτέρου - Της έκανε κεφαλοκλείδωμα για να αδειάσει το ταμείο

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία που σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες σε περίπτερο στη Νέα Ερυθραία, εξασφάλισε το flash.gr.

Σε αυτό αποτυπώνεται η εισβολή ενός ατόμου στο περίπτερο, με τον δράστη να αρπάζει με κεφαλοκλείδωμα την υπάλληλο προκειμένου να την κάνει να νιώσει τρόμο, ενώ στη συνέχεια προχωρά στη ληστεία.

Δείτε το βίντεο από τη ληστεία:

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία που σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες σε περίπτερο στη Νέα Ερυθραία. pic.twitter.com/JPNJjj3gMo — Flash.gr (@flashgrofficial) November 11, 2025

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Β/Α Αττικής, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης της ληστείας ίσως είναι και ανήλικος.