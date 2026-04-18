Το Ιράν ανοίγει μέρος του εναέριου χώρου του πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου

Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει σήμερα το πρωί του Σαββάτου (18/4) και επετράπησαν ξανά διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας), τόνισε η Υπηρεσία, επικαλούμενη NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης αεροσκαφών FlightRadar24, λίγο πριν τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας, κανένα αεροσκάφος δεν πετούσε ακόμη πάνω από το Ιράν, το οποίο έκλεισε τον εναέριο χώρο του στις 28 Φεβρουαρίου, μέρα έναρξης του ισραηλινο-αμερικανικού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ