Νέα εξέταση αίματος εντοπίζει εγκαίρως καρκίνους και αυξάνει δραστικά τις πιθανότητες επιβίωσης

Μια απλή εξέταση αίματος θα μπορεί να εντοπίσει ταυτόχρονα πολλές μορφές καρκίνου, αλλά και άλλες σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με νέα τεχνική που παρουσίασαν ερευνητές από το UCLA.

Η νέα μέθοδος, που βασίζεται στην ανάλυση γενετικού υλικού στο αίμα φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διάγνωση. Αν επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά της, θα πρόκειται για ένα εργαλείο που δεν θα αφορά μόνο τον καρκίνο, αλλά μια συνολική «χαρτογράφηση» της υγείας του οργανισμού.

Γιατί η έγκαιρη διάγνωση κάνει τη διαφορά

Ιδιαίτερα στον καρκίνο, η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης είναι καθοριστική. Όσο νωρίτερα εντοπιστεί ένας όγκος, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιβίωσης και επιτυχημένης θεραπείας. Στα αρχικά στάδια, πολλές μορφές καρκίνου μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα προχωρημένα στάδια, όπου η νόσος έχει ήδη εξαπλωθεί. Αυτός είναι και ο λόγος που η επιστημονική κοινότητα επενδύει εδώ και χρόνια σε μεθόδους που θα επιτρέπουν τη διάγνωση πριν εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα.

Πώς λειτουργεί η ανάλυση DNA στο αίμα

Η νέα μέθοδος, που ονομάζεται MethylScan, βασίζεται σε ένα φαινόμενο που συμβαίνει καθημερινά στο ανθρώπινο σώμα. Δισεκατομμύρια κύτταρα πεθαίνουν και απελευθερώνουν μικρά κομμάτια DNA στο αίμα. Αυτά τα θραύσματα, γνωστά ως «ελεύθερο DNA», μεταφέρουν πληροφορίες από όλα τα όργανα του σώματος. Με άλλα λόγια, το αίμα λειτουργεί σαν ένα είδος «αρχείου» που καταγράφει τι συμβαίνει σε διαφορετικούς ιστούς, από το ήπαρ μέχρι τους πνεύμονες.

Αν και η ιδέα της διάγνωσης μέσω αίματος δεν είναι καινούργια, οι περισσότερες υπάρχουσες τεχνικές επικεντρώνονται στον εντοπισμό γενετικών μεταλλάξεων που σχετίζονται με όγκους. Αυτό έχει δύο βασικά μειονεκτήματα: αφενός εξετάζει περιορισμένο αριθμό δεικτών και αφετέρου απαιτεί πολύπλοκες και ακριβές διαδικασίες ανάλυσης. Η νέα προσέγγιση διαφοροποιείται, καθώς δεν αναζητά μεταλλάξεις, αλλά συγκεκριμένες «ετικέτες» στο DNA, γνωστές ως μεθυλιώσεις.

Οι μεθυλιώσεις λειτουργούν σαν ρυθμιστές της γονιδιακής δραστηριότητας και διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ιστού. Όταν ένα κύτταρο γίνεται καρκινικό ή νοσεί, το μοτίβο αυτών των χημικών αλλαγών μεταβάλλεται. Αυτό επιτρέπει στους επιστήμονες να ανιχνεύουν όχι μόνο την ύπαρξη προβλήματος, αλλά και τη φύση του. Με απλά λόγια, αντί να ψάχνουν «ζημιές» στο DNA, εξετάζουν πώς αυτό λειτουργεί και πώς αλλάζει σε συνθήκες ασθένειας.

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε αυτού του είδους τις εξετάσεις είναι ο «θόρυβος» των δεδομένων. Το μεγαλύτερο ποσοστό του DNA που κυκλοφορεί στο αίμα προέρχεται από φυσιολογικά κύτταρα, κυρίως του αίματος, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό των πιο σπάνιων σημάτων που σχετίζονται με ασθένειες. Για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια τεχνική που απομακρύνει μεγάλο μέρος αυτού του «θορύβου», επιτρέποντας πιο καθαρή και οικονομική ανάλυση.

Η πρακτική σημασία αυτής της βελτίωσης είναι μεγάλη. Μειώνοντας την ποσότητα των δεδομένων που απαιτούνται για την ανάλυση, το κόστος της εξέτασης πέφτει σημαντικά, καθιστώντας την πιο προσιτή. Αυτό είναι κρίσιμο, αν στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα, ως εργαλείο προληπτικού ελέγχου και όχι μόνο ως εξειδικευμένη διαγνωστική μέθοδος για λίγους.

Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων ασθενών με διάφορες μορφές καρκίνου αλλά και με ηπατικές παθήσεις. Οι πρώτες δοκιμές έδειξαν ότι μπορεί να εντοπίσει ένα σημαντικό ποσοστό καρκίνων, ακόμη και σε πρώιμα στάδια, με χαμηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, φάνηκε να έχει ιδιαίτερη ακρίβεια στην παρακολούθηση ασθενών υψηλού κινδύνου για καρκίνο του ήπατος.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η εξέταση δεν περιορίζεται στον εντοπισμό της νόσου, αλλά μπορεί να δείξει και από ποιο όργανο προέρχεται το πρόβλημα. Αυτό είναι κρίσιμο για τη συνέχεια της διάγνωσης, καθώς επιτρέπει στους γιατρούς να κατευθύνουν πιο στοχευμένα τις επόμενες εξετάσεις, όπως απεικονιστικούς ελέγχους. Επιπλέον, η τεχνική φαίνεται να μπορεί να ξεχωρίσει διαφορετικούς τύπους ηπατικών νόσων, μειώνοντας την ανάγκη για επεμβατικές διαδικασίες όπως οι βιοψίες.

Παρότι οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε πραγματικές συνθήκες. Ωστόσο, η προοπτική μιας ενιαίας, οικονομικής εξέτασης αίματος που θα μπορεί να ανιχνεύει πολλαπλές ασθένειες σε πρώιμο στάδιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον της ιατρικής. Ένα μέλλον όπου η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.