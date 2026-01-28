Νέα φορολογική κλίμακα: Αυξήσεις στον καθαρό μισθό - Ποιοι βλέπουν πρώτοι το όφελος

Αυξημένα καθαρά ποσά θα δουν στους λογαριασμούς τους περίπου 4 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι, καθώς με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου εφαρμόζεται για πρώτη φορά η νέα φορολογική κλίμακα που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2026. Η μικρότερη παρακράτηση φόρου φέρνει άμεση ανάσα στο διαθέσιμο εισόδημα, με τις αλλαγές να αποτυπώνονται ήδη στις πληρωμές των επόμενων ημερών.

Μισθοδοσία Ιανουαρίου: Τι αλλάζει στην πράξη

Με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας Ιανουαρίου ενεργοποιείται το νέο σύστημα φορολόγησης, οδηγώντας σε χαμηλότερο φόρο κάθε μήνα. Το αποτέλεσμα είναι απλό: περισσότερα καθαρά χρήματα στον μισθό ή τη σύνταξη, χωρίς καμία αλλαγή στις ασφαλιστικές εισφορές.

Πότε φαίνονται οι αυξήσεις στα καθαρά ποσά

Οι πρώτες διαφορές θα φανούν:

Στο τέλος Ιανουαρίου για όσους πληρώνονται νωρίτερα

Μέσα στον Φεβρουάριο για μισθούς και συντάξεις που καταβάλλονται με καθυστέρηση

Τα λογιστήρια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εφαρμόζουν ήδη τη νέα παρακράτηση.

Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι

Τα μεγαλύτερα οφέλη καταγράφονται σε:

Οικογένειες με παιδιά

Νέους εργαζόμενους έως 30 ετών

Φορολογούμενους με εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ

Εκεί βρίσκονται και οι πιο ουσιαστικές μειώσεις φόρου.

Οικογένειες με παιδιά: Πώς ανεβαίνει το καθαρό εισόδημα

Για τα νοικοκυριά με παιδιά ο Φόρος Εισοδήματος μειώνεται αισθητά. Όσο αυξάνεται το εισόδημα και ο αριθμός των τέκνων, τόσο μεγαλώνει και το ετήσιο όφελος. Με απλά λόγια: περισσότερα παιδιά, περισσότερη φορολογική ελάφρυνση.

Νέοι εργαζόμενοι: Μηδενικός ή μειωμένος φόρος

Έως 25 ετών: μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ

26–30 ετών: μειωμένος συντελεστής 9%

Η διαφορά στον καθαρό μισθό είναι εμφανής και άμεση.

Τι ισχύει για άγαμους και εργαζόμενους χωρίς παιδιά

Κερδισμένοι είναι και όσοι δεν έχουν παιδιά, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η μείωση της παρακράτησης ευνοεί κυρίως μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, χωρίς όμως τα «μπόνους» που ισχύουν για οικογένειες.

Πόσα θα μπουν στους λογαριασμούς

Τα επιπλέον ποσά ανάλογα με το ύψος των αποδοχών, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση διαμορφώνονται ως εξής:

Μισθωτός με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.776 ευρώ θα λάβει αύξηση 86 ευρώ ενώ συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 1.200 ευρώ.

Εργαζόμενος 25 ετών με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ θα έχει αύξηση 177 ευρώ ενώ ετήσιο όφελος προσεγγίζει τα 2.480 ευρώ, δηλαδή σχεδόν δύο μισθούς.

Για μισθωτό με τρία παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ η αύξηση ανέρχεται σε 93 ευρώ ή περίπου 1.300 ευρώ τον χρόνο.

Μισθωτός χωρίς παιδιά, με καθαρές αποδοχές 2.580 ευρώ, θα έχει όφελος 79 ευρώ και σε ετήσια βάση 1.100 ευρώ.

Πολύτεκνος εργαζόμενος με καθαρές αποδοχές 1.800 ευρώ θα δει αύξηση 292,86 ευρώ τον μήνα και συνολικό όφελος 4.100 ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερους από δύο μισθούς.

Ιδιωτικός υπάλληλος 32 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, με καθαρές αποδοχές 980 ευρώ τον μήνα, θα έχει αύξηση μόλις 7 ευρώ και ετήσιο όφελος 100 ευρώ.

Νέος έως 25 ετών με 1.251 καθαρά το μήνα θα έχει αύξηση 177 ευρώ το μήνα και ετήσιο όφελος 2.483 ευρώ ενώ με 1.500 ευρώ καθαρά το μήνα θα έχει αύξηση 229 ευρώ.

Εργαζόμενος 26-30 ετών με 1.250 καθαρά το μήνα θα έχει αύξηση 93 ευρώ και σε ετήσια βάση 1.300 ενώ για καθαρές αποδοχές 1.500 καθαρά η αύξηση διαμορφώνεται στα 100 ευρώ και σε 1.400 ευρώ το χρόνο.

Εργαζόμενος με τρία παιδιά και μηνιαίες καθαρές αποδοχές 1.500 θα έχει αύξηση 129 ευρώ η 1.700 ευρώ το χρόνο ενώ με τέσσερα παιδιά ο μισθός του θα αυξηθεί κατά 227 ευρώ και το ετήσιο όφελος θα ανέλθει σε 3.180 ευρώ.

Ασφαλιστικές εισφορές: Υπάρχει αλλαγή;

Όχι. Οι εισφορές μένουν αμετάβλητες. Οι παρεμβάσεις αφορούν αποκλειστικά τη φορολογία εισοδήματος και όχι το ασφαλιστικό σκέλος της μισθοδοσίας.

Είναι μόνιμο το όφελος ή προσωρινό;

Η νέα φορολογική κλίμακα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κλιμακίων, ο πληθωρισμός μπορεί σταδιακά να «ροκανίσει» μέρος του οφέλους τα επόμενα χρόνια. Με άλλα λόγια: το κέρδος είναι εδώ, αλλά δεν είναι άτρωτο.