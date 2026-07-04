Θεσσαλονίκη Φωτιά 112 Local News Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

Νέα φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε και πάλι το 112

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στο πεδίο - Και αεροσκάφος στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Φωτ. αρχείου INTIME NEWS
Φωτ. αρχείου INTIME NEWS
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε περίπου στις οκτώμιση το απόγευμα του Σαββάτου, 4 Ιουλίου.

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112.για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς Τιτάν.

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Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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Θεσσαλονίκη Φωτιά 112 Local News Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

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