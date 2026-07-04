Νέα φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε και πάλι το 112

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε περίπου στις οκτώμιση το απόγευμα του Σαββάτου, 4 Ιουλίου.



Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.



Στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112.για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς Τιτάν.

Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.



Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.