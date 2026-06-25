Νέα φωτιά στον Ορχομενό - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς για την κατάσβεσή της.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στις φλόγες.