Νέα γενιά Belharra: Αυτές είναι οι αναβαθμίσεις των τεσσάρων ελληνικών φρεγατών

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, οι βελτιώσεις κρίθηκαν απαραίτητες καθώς προέκυψαν από τα διδάγματα των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και το Ισραήλ, που ακολούθησαν του αρχικού «configuration» Standard 2 (STD2) των πρώτων φρεγατών «ΚΙΜΩΝ», «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ» που έγινε το 2022, αλλά και από τη συμμετοχή των ελληνικών φρεγατών στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ».

Η αναβάθμιση και υποστήριξη των ελληνικών Belharra από STD2 σε STD2++, μεταξύ των οποίων και η φρεγάτα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», θα γίνει με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε ποσοστό 25%, με τις εργασίες μετατροπής να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, ποσό το οποίο θα ξεπεράσει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η φρεγάτα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» αναμένεται να ενταχθεί στον ελληνικό στόλο το 2028 και η ολοκλήρωση της αναβάθμισης της θα ολοκληρωθεί το 2030. Στο μεταξύ, μέσα στο 2029, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναβάθμισης και στα υπόλοιπα τρία πολεμικά πλοία.

Η φρεγάτα Belharra «ΚΙΜΩΝ»

Στρατηγικός πύραυλος «ELSA»

Με φόντο τη συνεισφορά των φρεγατών Belharra στον ελληνικό αμυντικό «θόλο», την «Ασπίδα του Αχιλλέα», η βελτίωση που ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα αξιοποίησης και του στρατηγικού πυραύλου που θα προκύψει από το πρόγραμμα «ELSA», στο οποίο έκανε ειδική αναφορά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ο πύραυλος «ELSA», με εμβέλεια από 1.500 έως 2.000 χιλιόμετρα και ακρίβεια βολής ενός μέτρου, έρχεται ως «απάντηση» στους βαλλιστικούς πυραύλους της Τουρκίας, όπως ο Tayfun. Πρόκειται για την επόμενη γενιά των SCALP Naval και θα αρχίσει να παραδίδεται μετά το 2030. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία και Σουηδία, ενώ η Ελλάδα έχει εκδηλώσει, μέσω επίστολης, το ενδιαφέρον της για συμμετοχή. Όπως τονίστηκε κατά τη σχετική συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή, έχοντας εξασφαλιστεί η δυνατότητα βολής από τις ελληνικές φρεγάτες των στρατηγικών πυραύλων SCALP Naval, αυτό το οποίο δίνεται πλέον σαν δυνατότητα είναι να χρησιμοποιήσουν και τον «ELSA», σε περίπτωση που το πρόγραμμα ευοδωθεί.

«Οικονομικά πυρομαχικά»

Στις επιχειρησιακές βελτιώσεις, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό όπου δεν υπήρχε η συγκεκριμένη δυνατότητα, προβλέπεται επίσης η αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης μάχης, με στόχο, μεταξύ άλλων, να εκμεταλλευτεί το σύνολο των δυνατοτήτων των «οικονομικών πυρομαχικών», μεταξύ των οποίων και τα νέα υπό παραγγελία κατευθυνόμενα βλήματα RAM του συστήματος αυτοπροστασίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα βλήμα που κοστίζει έως 5.000 ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει ένα χαμηλού οικονομικού κόστους Μη Επανδρωμένο Ενάεριο Όχημα, ενώ μέχρι πρότινος η κατάρριψη πιθανότατα θα απαιτούσε τη χρησιμοποίηση ενός πυραύλου Aster 30, κόστους περίπου 5 εκατομμύριων ευρώ.

Μεταξύ άλλων, στις τέσσερις φρεγάτες θα υπάρξει πλήρης ενσωμάτωση και αξιοποίηση δυνατοτήτων των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών S-100, αναβάθμιση της δυνατότητας ηλεκτρονικών υποκλοπών, πληρέστερη εκμετάλλευση του ηλεκτροπτικού συστήματος για το κύριο πυροβόλο, αναβάθμιση της αυτόματης ανίχνευσης κατηγοριοποίησης ασύμμετρων απειλών μέσω AI και επιπλέον κονσόλα χειρισμού όπλων αισθητήρων η οποία μπορεί να χειριστεί συστήματα πολλαπλών απειλών.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε για την απόκτηση και την αναβάθμιση των τεσσάρων πολεμικών πλοίων ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στη Βουλή, είναι η πρώτη φορά που το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά τη δυνατότητα άμυνας περιοχής, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να τονίζει πως είναι «η πρώτη φορά στην ιστορία μας που μπορούμε να καλύψουμε το διάστημα Κρήτης - Κύπρου».