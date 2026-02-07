Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Στραγγάλισε τη 17χρονη φίλη του και την πέταξε σε κανάλι

Μια 17χρονη κοπέλα βρέθηκε νεκρή σε κανάλι στο Nizza Monferrato, στην περιοχή του Asti στη βόρεια ΙΙταλία ταλία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό.



Για την υπόθεση συνελήφθη 20χρονος φίλος της, ο οποίος έπειτα από πολύωρη ανάκριση ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.



Το πτώμα της Ζόε Τρινκέρο εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, όταν κάτοικος της περιοχής το είδε μέσα στο νερό και ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο βρίσκονταν και φίλοι της κοπέλας που την αναζητούσαν, καθώς είχε φύγει νωρίτερα από την παρέα τους.





Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση έδειξε σημάδια ξυλοδαρμού, κακώσεις στον λαιμό και τραύματα στο πρόσωπο, γεγονός που οδήγησε από την αρχή στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.



Η Ζόε εργαζόταν ως σερβιτόρα σε μπαρ της περιοχής και χθες είχε βγει με φίλους σε μπιραρία της πόλης. Αργότερα απομακρύνθηκε για λίγο με φίλο της, με τον οποίο ήταν η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή.



Οι έρευνες για τη νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία συνεχίζονται.