Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, κλείνεις την πόρτα και ο θόρυβος του δρόμου χάνεται. Αυτή η αίσθηση «Welcome home» συνοδεύει την C-Class εδώ και πολλές γενιές. Τώρα η Mercedes-Benz την ανεβάζει επίπεδο με την πρώτη ηλεκτρική έκδοση της δημοφιλούς μπερλίνας. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στη Σεούλ, η νέα ηλεκτρική C-Class έφτασε και στη χώρα μας, με αφορμή τα «140 χρόνια καινοτομίας» της μάρκας.

Αυτονομία για μεγάλα ταξίδια

Η πρώτη έκδοση είναι η C 400 4MATIC electric. Προσφέρει αυτονομία έως 762 χιλιόμετρα (WLTP). Χάρη στην τεχνολογία 800 volt και την ταχεία φόρτιση DC, σε μόλις 10 λεπτά ανακτώνται έως 325 χιλιόμετρα. Η Mercedes-Benz σημειώνει ότι η διαδρομή Αλεξανδρούπολη – Γύθειο (1.056 χλμ.) μπορεί να γίνει με μία μόνο σύντομη στάση φόρτισης.

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Η C 300 4MATIC electric φτάνει τα 690 χιλιόμετρα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 85 kWh και δέχεται φόρτιση έως 320 kW, δίνοντας 290 χιλιόμετρα σε 10 λεπτά. Το σύστημα πέδησης One-Box ανακτά ενέργεια ακόμη και με ενεργό ABS ή σε παγωμένο οδόστρωμα, ώστε έως και το 99% των επιβραδύνσεων να γίνεται χωρίς τα συμβατικά φρένα.

Δύναμη με ηρεμία

Η C 400 αποδίδει 360 kW και 800 Nm, επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 4,0 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 210 km/h. Η C 300 δίνει 310 kW και κάνει το 0-100 σε 4,5 δευτερόλεπτα. Η προαιρετική αερανάρτηση AIRMATIC εξομαλύνει το οδόστρωμα, ενώ το σύστημα τετραδιεύθυνσης μικραίνει τον κύκλο στροφής και προσθέτει ακρίβεια και ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες.



Σχεδίαση που θυμίζει coupé

Το χαμηλό και φαρδύ εμπρός μέρος, η κομψή γραμμή της οροφής και το ρέον πίσω μέρος με στοιχεία GT δίνουν στη σιλουέτα σπορ χαρακτήρα. Η εμβληματική μάσκα μπορεί, με προαιρετικό εξοπλισμό, να φωτίζεται κατά το ξεκλείδωμα, το κλείδωμα ή τη φόρτιση.

Ένα ψηφιακό σαλόνι

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η MBUX Hyperscreen με διαγώνιο 99,3 εκατοστών (39,1 ίντσες), η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Mercedes-Benz. Το λειτουργικό MB.OS, οι ασύρματες ενημερώσεις OTA και τα Digital Extras από το Mercedes-Benz Store κάνουν την εμπειρία πιο έξυπνη και εξατομικευμένη. Οι οδηγοί βοηθούνται από το πακέτο MB.DRIVE, με DISTRONIC και MB.DRIVE PARKING ASSIST στον βασικό εξοπλισμό.

Τιμές

Οι τιμές ξεκινούν από 67.900 ευρώ και φτάνουν τα 72.500 ευρώ με ΦΠΑ, ανάλογα με την έκδοση.

Τι προσφέρει το νέο μοντέλο

• Αυτονομία έως 762 χλμ. (C 400) και 690 χλμ. (C 300), WLTP

• Αρχιτεκτονική 800 volt και φόρτιση DC έως 320 kW (C 300)

• Έως 325 χλμ. αυτονομίας σε 10 λεπτά φόρτισης (C 400)

• C 400: 360 kW, 800 Nm, 0-100 σε 4,0”, 210 km/h

• C 300: 310 kW, 800 Nm, 0-100 σε 4,5”

• Τετρακίνηση 4MATIC, προαιρετική αερανάρτηση AIRMATIC και τετραδιεύθυνση

• Σύστημα πέδησης One-Box με ανάκτηση έως 300 kW

• MBUX Hyperscreen 39,1 ιντσών, MB.OS, Virtual Assistant και ενημερώσεις OTA

• Πάνω από 40 εφαρμογές ψυχαγωγίας (ήχος, βίντεο, gaming)

• Χώρος αποσκευών 470 λίτρων και frunk 101 λίτρων

• Ρυμούλκηση έως 1,8 τόνους

• Ηλεκτρικά καθίσματα με οσφυϊκή υποστήριξη, μασάζ, αερισμό και ήχο 4D

• MB.DRIVE: DISTRONIC Distance Assist και PARKING ASSIST στον βασικό εξοπλισμό, προαιρετικά MB.DRIVE Assist και κάμερα 360°