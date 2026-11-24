Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11) ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια επί της οδού Σινώπης στη Νέα Ιωνία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα στη Νέα Ιωνία, αλλά και σε τέσσερις γειτονικές επιχειρήσεις.

Μάλιστα, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται βίντεο ντοκουμέντο -που εξασφάλισε ο FLASH- από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει την επίθεση, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και προηγούμενα περιστατικά που συνδέονται με επιχειρήσεις του ίδιου ιδιοκτήτη.

Στο εν λόγω βίντεο καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης που συντάραξε τη Νέα Ιωνία:

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στην καφετερία της Ν. Ιωνίας pic.twitter.com/OgMUrRY3XD — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι προσέγγισαν την καφετέρια και τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο. Λίγο αργότερα ακολούθησε η έκρηξη, η οποία έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, σκορπώντας τον τρόμο στην γύρω περιοχή.

Εικόνες καταστροφής από την ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11). Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/hkwg56roSg — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Σοβαρές φθορές έχουν προκληθεί στην επιχείρηση ενώ η πίσω πλευρά του κτιρίου έχει διαλυθεί. Μάλιστα, αντικείμενα που βρίσκονταν στο εσωτερικό καταστήματος εκτοξεύτηκαν έξω, με τις εικόνες γύρω από το σημείο να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Λίγο μετά την έκρηξη, στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική ενώ περίοικοι πλησίαζαν για να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.

Οι πρώτες στιγμές μετά την ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια που συντάραξε τη Νέα Ιωνία pic.twitter.com/zhLtSd5j6q — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Δήμαρχος Νέας Ιωνίας: «Πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο»

Στην περιοχή βρέθηκε και ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, ο οποίος σημείωσε -μιλώντας στους δημοσιογράφους- πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο ενώ είπε πως «είναι το δεύτερο περιστατικό μετά από μία καφετέρια στην Κασταμονής με την πολυκατοικία που κάηκε».

Δήμαρχος Νέας Ιωνίας: «Πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο»



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/b6W1GQVhV4 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Σημειώνεται ότι αν και το κατάστημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος

Στο «μικροσκόπιο» το παρελθόν της επιχείρησης

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η καφετέρια ανήκει σε άτομα αλβανικής καταγωγής, ενώ στο ίδιο σημείο είχαν πέσει πυροβολισμοί κατά το παρελθόν, γεγονός που στρέφει τις έρευνες σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος

«Θα μας σκότωνε αν περνούσαμε απ’ έξω, ήταν πολύ δυνατή»

Η έκρηξη στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία σημειώθηκε σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Όπως αναφέρουν περίοικοι, στο σημείο υπάρχει κίνηση από νωρίς το πρωί καθώς εργαζόμενοι ξεκινούν για τη δουλειά τους, ενώ σε απόσταση λίγων μέτρων υπάρχει και στάση λεωφορείου.

«Μιλάμε παιδιά δύναμη. Όταν λέμε δύναμη, τι να σας πω τώρα; Ε, άμα ήσασταν εδώ θα το βλέπατε. Πέντε παρά είκοσι έγινε. Εγώ ερχόμουνα από τη γωνία, τη στροφή να έρθω προς τα εδώ και έγινε το μπαμ και πήγα από πάνω μετά» ανέφερε κάτοικος, ο όποιος σχολίασε και την ταχεία ανταπόκριση των Αρχών.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος

Όπως είπε η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και ακούστηκε δυνατά, ενώ τόνισε πως περνά καθημερινά από το σημείο.

«Τι θα συνέβαινε αν περνούσα απ’ έξω; Θα μας σκότωνε. Εγώ περνάω κάθε πρωί από εδώ με τη γυναίκα μου. Θα μας σκότωνε. Δεν θα γλιτώναμε. Δηλαδή άμα τυχαίναμε εκείνη την ώρα βέβαια δεν θα γλιτώναμε. Θα μας έπαιρνε το κεφάλι τα τζάμια», προσέθεσε.