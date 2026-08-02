Νέα «καρδιά» για τα F-35: Σε κρίσιμη αξιολόγηση τον Αύγουστο ο κινητήρας του μαχητικού

Το πρόγραμμα αναβάθμισης του κινητήρα F135, που εξοπλίζει το μαχητικό πέμπτης γενιάς F-35 Lightning II, εισέρχεται σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του. Τον Αύγουστο αναμένεται να περάσει από την κρίσιμη αξιολόγηση σχεδιασμού (Critical Design Review), ένα καθοριστικό ορόσημο που θα ανοίξει τον δρόμο για τις δοκιμές εδάφους το 2027 και τις δοκιμές πτήσης γύρω στο 2030, σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Αναβάθμιση Πυρήνα Κινητήρα (Engine Core Upgrade - ECU) αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων κινητήρων του F-35, οι οποίοι κατασκευάζονται από την Pratt & Whitney, ώστε να τους δοθεί περισσότερη ώθηση και ψυκτική ισχύς - χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη μιας σειράς εκτεταμένων αναβαθμίσεων του F-35, γνωστών ως Block 4, καθώς και μελλοντικών βελτιώσεων. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ επιδιώκει επίσης ένα αναβαθμισμένο σύστημα διαχείρισης ισχύος και θερμότητας για να συμπληρώσει την ECU, όπως αναφέρει το airandspaceforces.

Στο αίτημά της για τον προϋπολογισμό του 2027, η Πολεμική Αεροπορία επιδιώκει μια σημαντική εισροή πιστώσεων για να βεβαιωθεί ότι θα επιτύχει τους στόχους παραγωγής της παρά την απόκλιση στο χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τα έγγραφα του προϋπολογισμού δείχνουν ότι η υπηρεσία επιδιώκει 317,5 εκατομμύρια δολάρια για ολόκληρη την επιχείρηση πρόωσης του F-35, από περίπου 121 εκατομμύρια δολάρια το 2026, μεγάλο μέρος των οποίων για την αναβάθμιση του πυρήνα του κινητήρα και την αναβάθμιση της διαχείρισης ισχύος και θερμότητας.



Η αύξηση αποσκοπεί «στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και παράδοσης των F135 ECU και F-35 [αναβάθμιση διαχείρισης ισχύος και θερμότητας]. Και οι δύο είναι κρίσιμες αναβαθμίσεις πρόωσης για βελτιωμένη ετοιμότητα στόλου», σύμφωνα με τα έγγραφα του προϋπολογισμού. «Η επιτάχυνση επιτρέπει την επίτευξη των ημερομηνιών-στόχων για την ανάπτυξη, καθώς και την υποστήριξη των αεροσκαφών Block 4».