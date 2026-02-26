Νέα καταγγελία για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: Σε 4 μέρες νοσηλείας βρέφους εμφανίστηκε μια φορά

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την παιδίατρο στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, η οποία κατηγορείται για ελλιπέστατη εκτέλεση των καθηκόντων της από τους γονείς του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με σοβαρή μηνιγγίτιδα στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Το 5 μηνών βρέφος κινδύνευσε, ενώ ευτυχώς τις τελευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του είναι σταθεροποιημένη. Οι γονείς του παιδιού καταγγέλλουν ότι όταν το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου το Σάββατο (21/2) με υψηλό πυρετό και εξανθήματα, η εφημερεύουσα παιδίατρος δεν ήταν εκεί. Η μητέρα του βρέφους, όπως είπε, ενημερώθηκε ότι η γιατρός έκανε εφημερία on call ενώ λίγο αργότερα βγήκε σε αναρρωτική άδεια.

Εμφανίστηκε, όπως λένε, μέσω κλήσης για να εξετάσει το παιδί, ενώ σε λίγες ώρες είχε βγει σε αναρρωτική άδεια. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια διέταξε ΕΔΕ μετά τα καταγγελλόμενα για την παιδίατρο, ενώ η ίδια κάνει λόγο για στοχοποίησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η παιδίατρος να μην βρισκόταν καν στο νησί της Ζακύνθου τη μέρα που μπήκε το παιδί στο νοσοκομείο.

«Δεν θα μου πεις εσύ πότε θα έρθω»

Ωστόσο, αυτή η υπόθεση δεν είναι η μοναδική για την οποία η παιδίατρος του Νοσοκομείου Ζακύνθου αντιμετωπίζει καταγγελίες για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων της.

Το MEGA φέρνει στο φως μια νέα καταγγελία από ζευγάρι στη Ζάκυνθο, που υποστηρίζει ότι η γιατρός ήταν ιδιαίτερα «ακριβοθώρητη» όταν το παιδί τους αρρώστησε και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο του νησιού.

«Η δική μας ιστορία ξεκίνησε τα Χριστούγεννα του 2022. Το παιδί μας μπήκε στο νοσοκομείο με βρογχιολίτιδα, από γνωμάτευση ιδιώτη γιατρού. Δεν μπορούσε να ανασάνει και μπήκαμε για οξυγόνο», είπε η μητέρα, η οποία μίλησε ανώνυμα.

«Ενημερώθηκε η κυρία αλλά δεν ήρθε. Έδωσε οδηγίες από το τηλέφωνο στις νοσοκόμες. Η κυρία ήρθε την επόμενη ημέρα το πρωί και όταν ο σύζυγός μου τη ρώτησε γιατί δεν ήρθε την μέρα που μπήκε το παιδί στο νοσοκομείο, του απάντησε: ‘Δεν θα μου πεις εσύ πότε θα έρθω, ήμουν σε περιστατικά’», ανέφερε.

«Δεν μπορούμε να την ενοχλήσουμε την Κυριακή»

Όπως κατήγγειλε η μητέρα, το παιδί παρέμεινε στο νοσοκομείο για 4 ημέρες και η συγκεκριμένη παιδίατρος ήρθε μια φορά για μισή ώρα. «Τέσσερις ημέρες μετά, όταν κάναμε φασαρία επειδή δεν είχε έρθει, εμφανίστηκε και έφερε την αστυνομία», είπε η μητέρα.

«Την τέταρτη ημέρα η μικρή έφτασε κοντά στα 39 πυρετό, οπότε πήγα στη νοσηλεύτρια και ζήτησα την παιδίατρο, να έρθει οπωσδήποτε. Μου είπε επί λέξει ότι δεν μπορούμε να την ενοχλήσουμε την Κυριακή», ανέφερε ο πατέρας.

«Από τα νεύρα μου έδωσα μπουνιά σε μια οθόνη. Ξαναζήτησα πάλι την παιδίατρο. Μου είπαν να κάνουμε μπάνιο το παιδί στη βρύση του νοσοκομείου. Πήγαμε με τη σύζυγό μου και το νερό ήταν λάσπη. Στο διάδρομο του νοσοκομείου, όταν βγήκα έξω από το θάλαμο, είχαν ήδη φωνάξει την αστυνομία», είπε.