Νέα καταγγελία καθηγητή για περιστατικά bullying από μαθητές - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

Προβληματισμό έχουν προκαλέσει τα σοβαρά περιστατικά εκφοβισμού που δέχονται οι καθηγητές από τους ίδιους τους μαθητές τους εντός, αλλά και εκτός, των σχολικών αιθουσών.

Με αφορμή τον θάνατο της καθηγήτριας από τη Θεσσαλονίκη, ο καθηγητής Μαθηματικών Κώστας Σταυρόπουλος περιέγραψε τα όσα έχει βιώσει και ο ίδιος σε σχολείο όπου με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην παραίτηση.

Όπως υποστήριξε μιλώντας στο Star, η καθημερινότητά του στο σχολείο όπου δίδασκε ήταν γεμάτη ένταση και ανασφάλεια τονίζοντας ότι τα περιστατικά επιθέσεων από μαθητές προς το μέρος του περιλάμβαναν ρίψη αντικειμένων και γενικευμένες απειλητικές συμπεριφορές.

Όπως σημειώνει, στις 25 Οκτωβρίου 2024 υπέβαλε επίσημη αναφορά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, καταγράφοντας σειρά περιστατικών βίας.

«Φοβάμαι για τη ζωή μου», δηλώνει χαρακτηριστικά. Μάλιστα ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια εφημεριών στον προαύλιο χώρο οι μαθητές δεν δίσταζαν ακόμη και να του πετάξουν πέτρες. Σε ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά, μαθητής φέρεται να εισέβαλε σε συνεδρίαση καθηγητών και να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του.

Καταγγελίες για αδιαφορία και αντιστροφή της εικόνας

Στη συνέχεια προχώρησε στη καταγγελία των αρμόδιων υπηρεσιών που όπως υποστήριξε δεν έλαβε καμία ουσιαστική ανταπόκριση μετά τι συνεχιζόμενες καταγγελίες που έκανε.

Αντιθέτως, όπως υποστήριξε βρέθηκε στο στόχαστρο τον γονέων των μαθητών ενώ η διεύθυνση του σχολείου τον κατηγόρησε ότι προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία του.

Μάλιστα, το ζήτημα οδηγήθηκε ενώπιων των δικαστικών Αρχών θέτοντας ερωτήματα κόμη και για την ψυχική του υγεία. Από την πλευρά του εισαγγελέα που ανέλαβε την υπόθεση κρίθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω διερεύνησης και η υπόθεση εκλεισε. «Με παρουσίασαν ως επικίνδυνο, στα όρια ψυχιατρικής διαταραχής. Τελικά δεν είμαι τρελός», τονίζει.

Ο καθηγητής χαρακτηρίζει τις εφημερίες του ως «μεροκάματο τρόμου», επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά παραβατικότητας ήταν σχεδόν καθημερινά, από χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μέχρι επικίνδυνα παιχνίδια και άρνηση συμμόρφωσης.

«Μου πέταξαν πέτρα για να μου ανοίξουν το κεφάλι και η απάντηση ήταν ότι “ζήτησε συγγνώμη”», αναφέρει, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή διαχείριση των περιστατικών.

Παρά το γεγονός ότι δικαιώθηκε από τη Δικαιοσύνη, ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του, καταγγέλλοντας «βάναυση και συκοφαντική προσβολή» της προσωπικότητάς του. «Έφυγα γιατί δεν ανέχομαι να με συκοφαντούν μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας. Θα κινηθώ νομικά», δηλώνει.