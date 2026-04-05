Νέα κατηγορία και νέες προκλήσεις για το Θάνο Ζάχο

Ο ταλαντούχος οδηγός που επέδειξε εντυπωσιακή ταχύτητα κατακτώντας τίτλους τόσο στην κατηγορία Mini όσο και στην κατηγορία Junior, μπαίνει φέτος στη μάχη κουβαλώντας ως εφόδιο τις εμπειρίες από τη γεμάτη περυσινή σεζόν. Σε μία χρονιά όπου το «μεγάλο σχολείο» ήταν η συμμετοχή FIA Karting Academy Trophy – έναν άκρως ανταγωνιστικό θεσμό στον οποίο συμμετείχε η ελίτ του παγκόσμιου karting και είχε μάχες σε τρεις διαφορετικές χώρες.

«Η συμμετοχή μου σε αυτό το θεσμό με βοήθησε πολύ», σημείωσε ο Θάνος και πρόσθεσε: «Βελτίωσα πολύ τις προσπεράσεις μου αλλά και τον τρόπο που κάνω άμυνα. Έμαθα να διαχειρίζομαι τα ελαστικά - κυρίως στους τελικούς που ήταν πολλοί οι γύροι. Όμως και πόσο σημαντικό είναι σε αγώνες που έχουν όλοι τον ίδιο εξοπλισμό, να μπορώ να αντιληφθώ τις αλλαγές που χρειάζονται στο set-up του σασί και να το μεταφέρω στον μηχανικό μου ώστε να το βελτιώνουμε». Την ίδια ώρα, ο ταλαντούχος οδηγός δεν παραμέλησε τις εντός συνόρων αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με το φινάλε μίας ακόμα σεζόν να τον βρίσκει πρωταθλητή στην κατηγορία του.

Ο οδηγός της Zahos Karting περιέγραψε τη διαδρομή: «Κατάφερα να κατακτήσω τον τίτλο, ο οποίος κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, που έγινε στην νέα πίστα της Θεσσαλονίκης. Στον πρώτο αγώνα στο SFi είχα πανηγυρίσει μία άνετη νίκη όμως στον δεύτερο αγώνα, στην Καλαμάτα, δεν ήμουν συγκεντρωμένος. Πίεζα τα ελαστικά πολύ περισσότερο από ότι έπρεπε και είχα μεγάλη φθορά, ωστόσο κατάφερα τουλάχιστον να μαζέψω πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια.

Στον τρίτο αγώνα, πάλι στην πίστα των Σπάτων, ήμουν δεύτερος. Δεν είχα την ταχύτητα να κερδίσω, παρότι έκανα πολλές αλλαγές, τόσο στο set-up όσο και στη δική μου οδήγηση. Έτσι πήγαμε στον τελευταίο αγώνα, στο Circuit27, με το πρωτάθλημα ακόμα ανοιχτό. Στην αρχή δυσκολεύτηκα, διότι η πίστα ήταν ολοκαίνουργια και δεν είχε κράτημα αλλά στον τελικό, που έπιασε γόμα, βρήκα ρυθμό, κατάφερα να νικήσω και πήρα και το πρωτάθλημα». Όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν κι αποτελούν απλά εφόδια για το μέλλον. Το 2026 βρίσκει τον 14χρονο οδηγό σε μεγαλύτερη κατηγορία, τη Senior.

«Έχω μπροστά μου νέες προκλήσεις γιατί στη Senior έχουμε πιο δυνατό κινητήρα, οι αντίπαλοι είναι μεγαλύτεροι ηλικιακά και με περισσότερη εμπειρία και ελπίζω η προετοιμασία που έκανα να αποδώσει καρπούς», είπε ο Θάνος. Αυτό το Σαββατοκύριακο συμμετείχε στην πρώτη εντός συνόρων δοκιμασία, με την πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Karting για το 2026, να διεξάγεται στο SFi (Speed Force International Raceway), με τον Θάνο Ζάχο να είναι ένας εκ των εννέα συμμετεχόντων στην κατηγορία Senior.