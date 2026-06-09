Νέα ΚΥΑ: Από 1η Ιουλίου οι εξαιρέσεις στη χρήση μολύβδου σε ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμού

Από την 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις για τις εξαιρέσεις στη χρήση μολύβδου σε συγκεκριμένες κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις πρόσφατες κατ' εξουσιοδότηση Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Η απόφαση τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 114/2013, που αφορά τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS), προβλέποντας την παράταση ή ανανέωση συγκεκριμένων εξαιρέσεων για τη χρήση μολύβδου σε εξειδικευμένες βιομηχανικές και τεχνολογικές εφαρμογές, ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία κρίσιμων βιομηχανικών και τεχνολογικών εφαρμογών όπου δεν υπάρχουν ακόμη αξιόπιστες υποκαταστάσεις του μολύβδου.



Οι εξαιρέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκολλητικά κράματα υψηλού σημείου τήξης, ημιαγωγούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καθώς και κράματα χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού που χρησιμοποιούνται σε ειδικές εφαρμογές. Οι περισσότερες προβλέπεται να παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος του 2027, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας χρόνο στη βιομηχανία να αναπτύξει και να υιοθετήσει τις απαραίτητες εναλλακτικές τεχνολογίες.



Στην απόφαση επισημαίνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ στόχος είναι η πλήρης εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις κοινοτικές απαιτήσεις για τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.



Η απόφαση υπογράφεται από τους συναρμόδιους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και τίθεται σε εφαρμογή στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ