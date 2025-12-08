Νέα λιβυκή πρόκληση για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Αθήνα μην παρεμβαίνεις» λέει η Βουλή Αντιπροσώπων

Σε μία κλιμάκωση της έντασης στις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης απέρριψε τις ελληνικές εκκλήσεις για ακύρωση του παράνομου μνημονίου θαλάσσιας δικαιοδοσίας με την Τουρκία. Το λιβυκό νομοθετικό σώμα υπερασπίστηκε τη συμφωνία, αλλά κατηγόρησε εμμέσως την Ελλάδα για «παρέμβαση» στα εσωτερικά της χώρας.

Η εξέλιξη αποδεικνύει ότι η πολιτικές δυνάμεις στη Λιβύη εμμένουν στην εφαρμογή της συμφωνίας που αγνοεί την επήρεια των ελληνικών νησιών.

«Σεβαστείτε την κυριαρχία»

Η ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων ήταν σαφής και επί της ουσίας προκλητική απέναντι στην ελληνική διπλωματία, η οποία θεωρεί το μνημόνιο άκυρο και μη παραγωγικό για την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι βασικοί άξονες της λιβυκής απάντησης υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα πρέπει να αποσυρθεί από τις ενέργειές της:

Κυρίαρχες αποφάσεις: Τονίζεται ότι οι αποφάσεις της Λιβύης λαμβάνονται από τους νόμιμους θεσμούς της και «δεν απαιτούν οδηγίες από άλλη χώρα».

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση: Ζητείται από την ελληνική πλευρά να επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» και να «σταματήσει κάθε προσπάθεια παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης».

Η Λιβύη ουσιαστικά υποστήριξε ότι οι συμφωνίες της είναι «κυρίαρχες αποφάσεις» που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο και ότι καμία χώρα, υπονοώντας την Ελλάδα, δεν έχει το δικαίωμα να διατάξει την ακύρωσή τους.

Η ελληνική θέση: Παραβίαση Διεθνούς Δικαίου

Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα έχει καταδικάσει εξ αρχής το μνημόνιο του 2019 ως παράνομο και ανυπόστατο, καθώς αγνοεί την ύπαρξη νησιών, όπως η Κρήτη, παραβιάζοντας κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η τωρινή σκληρή και αρνητική στάση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, αν και αναμενόμενη δεδομένων των ισχυρών τουρκικών πιέσεων, δυσχεραίνει τις προσπάθειες της ελληνικής διπλωματίας για την αποδόμηση της συμφωνίας και υπογραμμίζει την ανάγκη για επιφυλακτικότητα και ενίσχυση των συμμαχιών στην περιοχή.