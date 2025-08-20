Νέα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Μενίδι: Είχαν μετατρέψει το σπίτι σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών

Με δύο συλλήψεις ολοκληρώθηκε μία ακόμη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη (20/8) στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα στο Μενίδι. Πρόκειται για μία 40χρονη και έναν 35χρονο που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για τον νόμο περί όπλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριών που έφτασαν στην έδρα του ελληνικού FBI, ενώ μετά την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων προσώπων έγινε η αστυνομική επιχείρηση.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο συλληφθέντες είχαν μετατρέψει το σπίτι τους σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών, το οποίο επισκέπτονταν τοξικομανείς για να αγοράσουν τη δόση τους. Η 40χρονη κατελήφθη στην οικία της να κατέχει για λογαριασμό και του συγκατηγορούμενού της νάιλον συσκευασία, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων, καθώς και ξύλινο ρόπαλο, μήκους 60 εκατοστών, ενώ ο 35χρονος κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο, μήκους 80 εκατοστών.

Επιπλέον, από την κατοχή των κατηγορουμένων, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 2.596 ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 3 ακόμη οικίες, από τις οποίες προσήχθησαν 3 άτομα για εξακρίβωση στοιχείων και για να διαπιστωθεί εάν απασχολούν τις Αρχές.

Επισημαίνεται ότι, η 40χρονη έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ της έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος, ενώ οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.