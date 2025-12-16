Νέα μελέτη αποκαλύπτει: Κοσμικοί άνεμοι από μαύρες τρύπες προκαλούν τρεμόπαιγμα φωτός στο διάστημα

Μια νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι οι τεράστιες μαύρες τρύπες που βρίσκονται στα κέντρα των γαλαξιών δεν «καταβροχθίζουν» μόνο ύλη, αλλά παράγουν ισχυρούς «κοσμικούς ανέμους» που εκτοξεύουν μέρος αυτής στο διάστημα. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί έντονες διακυμάνσεις στο φως που εκπέμπουν, ιδιαίτερα στις ακτίνες Χ.

Οι περισσότεροι γαλαξίες, ανάμεσά τους και ο δικός μας, φιλοξενούν μαύρες τρύπες με μάζα εκατομμύρια ή ακόμα και δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτήν του Ήλιου. Η ισχυρή βαρυτική έλξη τους παγιδεύει γύρω ύλη, κυρίως αέριο, που στροβιλίζεται προς το κέντρο και τελικά καταλήγει στη μαύρη τρύπα, αυξάνοντας τη μάζα της.

Η ύλη όμως δεν εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ίχνη. Η βαρυτική πίεση και η τριβή θερμαίνουν το υλικό σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να εκπέμπεται τεράστια ποσότητα φωτός, ορατή από τα τηλεσκόπια. Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες που απορροφούν ύλη και ακτινοβολούν έντονο φως ονομάζονται κβάζαρ και αποτελούν μερικά από τα πιο λαμπρά αντικείμενα του σύμπαντος.

Προηγούμενες θεωρίες υποστήριζαν ότι όσο πιο γρήγορα απορροφά ύλη μια μαύρη τρύπα, τόσο πιο σταθερή είναι η φωτεινότητά της. Ωστόσο, η νέα μελέτη, βασισμένη σε παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου eROSITA, έδειξε το αντίθετο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αντί για σταθερότητα, διαπιστώσαμε ότι το τρεμόπαιγμα των ακτίνων Χ γίνεται εντονότερο σε μαύρες τρύπες που απορροφούν ύλη με μεγαλύτερο ρυθμό», εξηγεί ο δρ. Αντώνης Γεωργακάκης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επικεφαλής της μελέτης.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αιτία είναι οι «ισχυροί άνεμοι» εκροής υλικού που δημιουργούνται από το ίδιο το κβάζαρ. Τα νέφη ύλης που σχηματίζονται από αυτούς τους ανέμους «κρύβουν» κατά διαστήματα την πηγή φωτός, προκαλώντας τις χαρακτηριστικές αυξομειώσεις στη φωτεινότητα.

Στην έρευνα συμμετείχαν οι δρ. Μαρία Χήρα και δρ. Angel Ruiz, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) συνεργάζονται στη γερμανική κοινοπραξία που διαχειρίζεται το eROSITA, παρέχοντας εργαλεία για ανάλυση και βαθμονόμηση των παρατηρήσεων.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο διεθνές περιοδικό «Monthly Notices» της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας, ενώ η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας.