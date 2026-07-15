Νέα μελέτη: Η αντιφλεγμονώδης διατροφή ίσως καθυστερεί την άνοια ακόμη και σε άτομα υψηλού κινδύνου

Η υγιεινή διατροφή μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας ακόμη και σε ανθρώπους που ήδη παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο αλτσχάιμερ. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας νέας μακροχρόνιας μελέτης από τη Σουηδία, η οποία δείχνει ότι η ποιότητα της διατροφής ενδέχεται να καθυστερεί την εκδήλωση της νόσου, ακόμη και όταν οι πρώτες παθολογικές διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι σήμερα οι περισσότερες έρευνες είχαν δείξει ότι η σωστή διατροφή σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο άνοιας στον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, παρέμενε ασαφές αν μπορεί να προσφέρει προστασία και σε άτομα που ήδη εμφανίζουν βιολογικούς δείκτες που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις.

Η άνοια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα στην ανάπτυξη νέων θεραπειών, οι δυνατότητες αντιμετώπισης της νόσου παραμένουν περιορισμένες. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες αναζητούν παράγοντες του τρόπου ζωής που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο ή να καθυστερήσουν την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η παρουσία των χαρακτηριστικών αλλοιώσεων της νόσου Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος θα εμφανίσει άνοια. Υπάρχουν άνθρωποι που παρουσιάζουν αυτές τις βιολογικές αλλαγές, αλλά παραμένουν πνευματικά υγιείς για πολλά χρόνια. Το ερώτημα ήταν αν η διατροφή μπορεί να λειτουργήσει ως ένας επιπλέον προστατευτικός παράγοντας σε αυτή τη φάση.

Παρακολούθηση σχεδόν 1.900 ηλικιωμένων για έως και 15 χρόνια

Για να το διερευνήσουν, οι επιστήμονες βασίστηκαν στη μεγάλη σουηδική μελέτη Swedish National Study on Aging and Care, η οποία παρακολουθεί ηλικιωμένους για πολλά χρόνια. Στην παρούσα ανάλυση αξιοποιήθηκαν δεδομένα από 1.865 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, τα οποία δεν είχαν άνοια όταν ξεκίνησε η μελέτη. Τους συμμετέχοντες παρακολούθησαν κατά μέσο όσο για 8,4 έτη και για μέγιστο διάστημα έως 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, 240 άτομα διαγνώστηκαν με άνοια.

Στην αρχή της μελέτης οι ερευνητές πραγματοποίησαν εξετάσεις αίματος για την ανίχνευση τριών βιοδεικτών που θεωρούνται ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για νόσο Αλτσχάιμερ ή γενικότερη νευροεκφύλιση. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν τρία διαφορετικά διατροφικά πρότυπα. Το πρώτο βασιζόταν στη μεσογειακή διατροφή, το δεύτερο σε έναν δείκτη γενικότερα υγιεινής διατροφής και το τρίτο αξιολογούσε κατά πόσο η διατροφή ευνοεί ή περιορίζει τις φλεγμονές στον οργανισμό. Στην τελευταία περίπτωση, όσο υψηλότερη ήταν η βαθμολογία, τόσο μικρότερη θεωρούνταν η φλεγμονώδης δράση της διατροφής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συνολικά η καλύτερη ποιότητα διατροφής συνδεόταν με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα στα τρία διατροφικά πρότυπα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Στα άτομα που είχαν ήδη αυξημένους βιολογικούς δείκτες κινδύνου, η μεγαλύτερη και πιο σταθερή προστατευτική σχέση παρατηρήθηκε στη διατροφή με τη χαμηλότερη φλεγμονώδη δράση. Αντίθετα, η μεσογειακή διατροφή και το γενικό πρότυπο υγιεινής διατροφής εμφάνισαν σαφέστερη συσχέτιση με μειωμένο κίνδυνο κυρίως στους συμμετέχοντες που είχαν χαμηλότερα επίπεδα των συγκεκριμένων βιοδεικτών. Με άλλα λόγια, όταν υπήρχαν ήδη ενδείξεις ότι είχαν αρχίσει οι παθολογικές διεργασίες που σχετίζονται με την άνοια, εκείνο που φαινόταν να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά ήταν μια διατροφή που περιορίζει τη χρόνια φλεγμονή του οργανισμού.

Η εξήγηση των ερευνητών

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι η χρόνια φλεγμονή αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην εξέλιξη των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής άλεσης και ταυτόχρονα φτωχή σε επεξεργασμένα τρόφιμα, αναψυκτικά με ζάχαρη και επεξεργασμένα κρέατα φαίνεται ότι συμβάλλει στον περιορισμό αυτής της φλεγμονώδους κατάστασης.

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι πιθανότατα δεν πρόκειται για έναν μόνο μηχανισμό. Εκτός από τη φλεγμονή, ρόλο μπορεί να παίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως η καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, η προστασία των νευρικών κυττάρων, ο καλύτερος έλεγχος του σακχάρου, η ισορροπία του μεταβολισμού των λιπιδίων, αλλά και οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο έντερο και τον εγκέφαλο. Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι όσοι ακολουθούσαν πιο υγιεινή διατροφή εμφάνιζαν όχι μόνο μικρότερο κίνδυνο άνοιας, αλλά και καθυστέρηση στην εκδήλωσή της. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί συμμετέχοντες διατήρησαν τη γνωστική τους λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν είχαν αυξημένους βιολογικούς δείκτες κινδύνου.

Τα ευρήματα ενισχύουν τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη της άνοιας

Παρά τους όποιους περιορισμούς, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η έρευνα προσθέτει σημαντικά στοιχεία στη συζήτηση για την πρόληψη της άνοιας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υγιεινή διατροφή ενδέχεται να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο για τον γενικό πληθυσμό αλλά και για ανθρώπους που ήδη εμφανίζουν βιολογικές ενδείξεις αυξημένου κινδύνου. Το επόμενο βήμα θα είναι να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα σε πιο διαφορετικούς πληθυσμούς και να εντοπιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα τρόφιμα και τα θρεπτικά συστατικά που προσφέρουν τη μεγαλύτερη προστασία.