Νέα μελέτη: Η οργανωμένη άσκηση παρατείνει τη ζωή μετά τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Νέα διεθνής μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό The New England Journal of Medicine δείχνει ότι η συστηματική γυμναστική μετά τη χημειοθεραπεία δεν βελτιώνει μόνο την ψυχολογία των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά μπορεί να τους βοηθήσει να ζήσουν περισσότερο. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου παραμένει μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου, προκαλώντας σχεδόν 900.000 θανάτους ετησίως παγκοσμίως. Ακόμη και μετά από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία, περίπου τέσσερις στους δέκα ασθενείς αντιμετωπίζουν υποτροπή.

Για δεκαετίες, οι γιατροί συνιστούσαν στους ασθενείς να ξεκουράζονται, καθώς η χημειοθεραπεία και οι επεμβάσεις αποδυναμώνουν το σώμα. Η άσκηση θεωρούνταν απλώς μέσο αποκατάστασης της δύναμης μετά την ανάρρωση. Τώρα, όμως, η αντίληψη αυτή αλλάζει ριζικά.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η μελέτη CHALLENGE αποτελεί την πρώτη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη φάσης 3 που απέδειξε ότι η άσκηση μειώνει τις υποτροπές και παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Μεταξύ 2009 και 2024, οι ερευνητές παρακολούθησαν 889 ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου σταδίου 3 ή υψηλού κινδύνου σταδίου 2, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία.

Οι μισοί από τους συμμετέχοντες έλαβαν μόνο εκπαιδευτικό υλικό για υγιεινές επιλογές, ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν σε πρόγραμμα οργανωμένης άσκησης διάρκειας τριών ετών, που περιλάμβανε γρήγορο περπάτημα, ποδηλασία ή προπόνηση σε ελλειπτικό μηχάνημα. Οι συνεδρίες καθοδηγούνταν από ειδικούς σε φυσιοθεραπεία και κινησιολογία, με δύο συναντήσεις τον μήνα για τον πρώτο χρόνο και μία συνάντηση τον μήνα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Η σχεδίαση της μελέτης ήταν ανάλογη κλινικών μελετών για φάρμακα. Μετά από μέσο διάστημα 7,9 ετών, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: οι ασθενείς που ασκούνταν είχαν 28% λιγότερες πιθανότητες υποτροπής, νέου καρκίνου ή θανάτου σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε μόνο εκπαιδευτικό υλικό. Το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης χωρίς νόσο έφτασε το 80%, έναντι 74% στην ομάδα ελέγχου.

Μετά από οκτώ χρόνια, τα οφέλη ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο: το 90% όσων ασκούνταν ήταν ζωντανοί, σε σχέση με το 83% στην ομάδα που δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα. Ο δείκτης κινδύνου θανάτου ήταν 0,63, δηλαδή ο κίνδυνος θανάτου από οποιαδήποτε αιτία μειώθηκε κατά 37% για όσους ακολουθούσαν το πρόγραμμα άσκησης.

Η σημασία της οργανωμένης παρακολούθησης

Η επιτυχία της μελέτης βασίστηκε στην οργανωμένη υποστήριξη που παρείχαν οι ειδικοί. Το πρόγραμμα δεν περιοριζόταν στην απλή καθοδήγηση για άσκηση: βοήθησε τους συμμετέχοντες να εντάξουν τη δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους, να παρακολουθούν την πρόοδο τους και να ξεπεράσουν την κόπωση ή το άγχος.

Παράλληλα, οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν πώς ακριβώς η άσκηση επηρεάζει τον οργανισμό. Πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν μείωση των επιπέδων ινσουλίνης, ενίσχυση της ανοσολογικής λειτουργίας μέσω κυττάρων φυσικών φονέων και Τ-λεμφοκυττάρων, καθώς και τροποποίηση των φλεγμονωδών μηχανισμών.

Τα ευρήματα έχουν ήδη εμπνεύσει νέες μελέτες που εξετάζουν την άσκηση ως επίσημο μέρος της θεραπείας για διάφορες μορφές καρκίνου, όπως του μαστού, των ωοθηκών, του οισοφάγου και των πνευμόνων. Η νέα αυτή προσέγγιση αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι ογκολογικές ομάδες αντιλαμβάνονται την αποκατάσταση και την πρόληψη υποτροπών, καθιστώντας την άσκηση αναπόσπαστο μέρος της μάχης κατά της νόσου.