Νέα μελέτη: Ο ναρκισσισμός και η ψυχοπάθεια διαλύουν την οικογενειακή ισορροπία

Οι άνθρωποι με «σκοτεινές» συμπεριφορές, όπως εγωκεντρισμό, χειριστικότητα και έλλειψη ενσυναίσθησης, φαίνεται πως δυσκολεύονται να διατηρήσουν υγιείς οικογενειακές σχέσεις. Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, δημοσιευμένη στο Journal of Professional & Applied Psychology, δείχνει ότι οι νέοι ενήλικες με υψηλά επίπεδα αυτών των χαρακτηριστικών αναφέρουν χαμηλότερη ποιότητα επικοινωνίας και συναισθηματικής σύνδεσης μέσα στην οικογένεια.

Οι σκοτεινές πλευρές του χαρακτήρα είναι τρεις: ο μακιαβελισμός, που χαρακτηρίζεται από ψυχρό υπολογισμό και χειρισμό, ο ναρκισσισμός, που σχετίζεται με υπερβολική αυτοεκτίμηση και ανάγκη για θαυμασμό, και η ψυχοπάθεια, που συνδέεται με παρορμητικότητα και έλλειψη ενσυναίσθησης. Ενώ πολλές έρευνες έχουν εξετάσει αυτά τα χαρακτηριστικά σε κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον, ελάχιστες είχαν εστιάσει στο πώς επηρεάζουν τις οικογενειακές σχέσεις – εκεί όπου οι δεσμοί είναι πιο στενοί και οι εντάσεις συχνά βαθύτερες.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, η νέα μελέτη επικεντρώθηκε σε νέους 18 έως 25 ετών στο Πακιστάν, μια ηλικία κατά την οποία οι προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις για τις σχέσεις είναι υπό διαμόρφωση. Οι ερευνητές επέλεξαν να μελετήσουν αυτή την ομάδα, θέλοντας να εμπλουτίσουν τη διεθνή βιβλιογραφία που βασίζεται κυρίως σε δυτικά δείγματα.

Η μελέτη περιέλαβε 300 εθελοντές από πανεπιστήμια και εταιρείες της Λαχόρης, οι οποίοι συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο αξιολογούσε τα επίπεδα των «σκοτεινών» χαρακτηριστικών, ενώ το δεύτερο εξέταζε τη λειτουργία της οικογένειας συνυπολογίζοντας παραμέτρους όπως την επικοινωνία, τη συναισθηματική ανταπόκριση, την επίλυση προβλημάτων και τους ρόλους των μελών. Η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε ένα σαφές μοτίβο: όσο υψηλότερα ήταν τα σκορ στις «σκοτεινές» πλευρές, τόσο χαμηλότερη ήταν η ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων. Με άλλα λόγια, όσο πιο ψυχρός, αδιάφορος ή εγωκεντρικός ήταν κάποιος, τόσο πιο δύσκολα διατηρούσε υγιή επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση με τους οικείους του. Όταν όμως οι ερευνητές εξέτασαν κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά, τα αποτελέσματα διαφοροποιήθηκαν. Ο μακιαβελισμός, αν και συχνά συνδέεται με στρατηγική σκέψη και χειραγώγηση, δεν φάνηκε να επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της οικογένειας.

Πώς η ψυχοπάθεια επηρεάζει τη συναισθηματική ανταπόκριση

Αντίθετα, η ψυχοπάθεια είχε μια σαφώς αρνητική επίδραση στη συναισθηματική ανταπόκριση — δηλαδή στην ικανότητα μιας οικογένειας να αντιδρά με ενσυναίσθηση και σωστά συναισθήματα στις διάφορες καταστάσεις. Όσοι συμμετέχοντες εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα ψυχοπάθειας, θεωρούσαν ότι οι οικογένειές τους ήταν λιγότερο «συντονισμένες» συναισθηματικά.

Ο ναρκισσισμός, από την άλλη, δεν φάνηκε να σχετίζεται σημαντικά με τη «συναισθηματική εμπλοκή» των μελών, δηλαδή το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που δείχνουν ο ένας για τον άλλον. Φαίνεται πως η υπερβολική αυτοαναφορικότητα του ναρκισσιστή δεν μεταφράζεται πάντα σε ανοιχτή σύγκρουση, αλλά μπορεί να δημιουργεί πιο υπόγειες καταστάσεις.

Το σημαντικότερο μήνυμα της μελέτης, επισημαίνουν οι ερευνητές, είναι η ανάγκη για αυτογνωσία. Ο καθένας μας πρέπει να κατανοεί τις πτυχές της προσωπικότητάς του και πώς αυτές επηρεάζουν τις σχέσεις του. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να διαχειριστούμε και τις δυσκολίες στις οικογένειές μας, τονίζουν. Επίσης προτείνουν στο μέλλον να πραγματοποιηθούν μακροχρόνιες μελέτες που θα παρακολουθούν τα ίδια άτομα στην πάροδο του χρόνου, ώστε να κατανοηθεί πώς εξελίσσονται αυτά τα χαρακτηριστικά και πώς επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τους οικογενειακούς δεσμούς.