Υγεία Διατροφή καρκίνος μαστού

Νέα μελέτη συνδέει τα λιπαρά οξέα από αυγά και σόγια με επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς ένα λιπαρό οξύ της δυτικής διατροφής μπορεί να ενισχύει την ανάπτυξη του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού.

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Νέα επιστημονικά ευρήματα ενισχύουν το ενδιαφέρον για τον ρόλο που μπορεί να παίζει η διατροφή στην εξέλιξη ορισμένων μορφών καρκίνου. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι το λινολεϊκό οξύ, ένα πολυακόρεστο λιπαρό που περιέχεται μεταξύ άλλων στα αυγά και τη σόγια, φαίνεται να ενεργοποιεί έναν μηχανισμό που ευνοεί την ανάπτυξη του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, μιας ιδιαίτερα επιθετικής μορφής της νόσου.

Η μελέτη, με επικεφαλής επιστήμονα ελληνικής καταγωγής, δεν δείχνει ότι τα συγκεκριμένα τρόφιμα προκαλούν καρκίνο. Αντίθετα, αποκαλύπτει έναν πιθανό βιολογικό μηχανισμό μέσω του οποίου το λινολεϊκό οξύ μπορεί να επηρεάζει την εξέλιξη όγκων που φέρουν συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένες διατροφικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Δες τι ακριβώς ανακάλυψαν οι επιστήμονες, ποιον τύπο καρκίνου αφορά η μελέτη και γιατί τα ευρήματα χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία πριν αλλάξεις τις διατροφικές σου συνήθειες.

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Υγεία Διατροφή καρκίνος μαστού

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