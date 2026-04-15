Νέα μηχανή αναζήτησης αποκαλύπτει αν οι πρόγονοι κάποιου ήταν μέλη του ναζιστικού κόμματος

Μια νέα γερμανική διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης βοηθά τους ανθρώπους να ανακαλύψουν αν οι πρόγονοί τους ήταν μέλη του ναζιστικού κόμματος.



Ο Κρίστιαν Ράινερ, από την Αυστρία, δήλωσε στο BBC ότι βρήκε το όνομα του παππού του «μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα». «Ανακάλυψα ότι έγινε μέλος του ναζιστικού κόμματος γύρω στις 21 Απριλίου 1938, λίγες μόνο ημέρες μετά το Anschluss», όταν ο Αδόλφος Χίτλερ προσάρτησε την Αυστρία στη Γερμανία, είπε.



Το διαδικτυακό εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν ανάμεσα σε εκατομμύρια κάρτες μελών του Ναζιστικού Κόμματος, το «NSDAP-Mitgliederkartei».



«Υπέβαλε αίτηση για να γίνει μέλος του Ναζιστικού Κόμματος (NSDAP), μόλις πέντε ημέρες μετά τη νομιμοποίησή του στην Αυστρία», δήλωσε ο Ράινερ, πρώην συντάκτης του αυστριακού περιοδικού ειδήσεων profil.



Το εργαλείο αναζήτησης δημιουργήθηκε από τη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, σε συνεργασία με αρχεία στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ο Ράινερ δεν γνώρισε ποτέ τον παππού του, ο οποίος πέθανε λίγο πριν γεννηθεί ο ίδιος το 1961. «Πάντα ήξερα ότι ήταν κοντά στους Ναζί, αλλά με εξέπληξε το γεγονός ότι του πήρε μόνο πέντε ημέρες για να ενταχθεί σε αυτούς», είπε. «Ήταν ακαδημαϊκός», πρόσθεσε ο Ράινερ. «Θα έπρεπε να γνώριζε το 1938 ποιοι ήταν οι Ναζί».



Η μηχανή αναζήτησης ήταν σημαντική, είπε ο Ράινερ, όχι μόνο για τα στοιχεία που του έδωσε σχετικά με τον παππού του, αλλά και επειδή βοήθησε να «απαλλαγούν» άλλα μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του.



«Χάρηκα που δεν βρήκα κανέναν άλλον από την οικογένειά μου, ειδικά τον πατέρα μου. Ποτέ δεν είχα υποψιαστεί ότι ήταν Ναζί. Είχε επιστρατευτεί στη Βέρμαχτ το 1941 και είχε τραυματιστεί μερικές φορές», είπε.



Η εφημερίδα Die Zeit ανέφερε ότι η ανταπόκριση στη μηχανή αναζήτησης ήταν «συγκλονιστική». Έχει εκατομμύρια επισκέψεις από τότε που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, δήλωσε η Τζούντιθ Μπους, εκπρόσωπος της Die Zeit.



Ένας χρήστης έγραψε στον ιστότοπο: «Έχω ήδη βρει δύο στενούς συγγενείς, κάτι που καταρρίπτει τον μύθο ότι κανείς από την οικογένειά μας δεν είχε εμπλακεί. Το να αλλάξει η οπτική μου στα 71 μου χρόνια είναι ένα πικρό σοκ».



Περίπου 10,2 εκατομμύρια Γερμανοί έγιναν μέλη του κόμματος μεταξύ 1925 και 1945. Οι κάρτες μέλους, οι οποίες φυλάσσονταν στα κεντρικά γραφεία των Ναζί στο Μόναχο, παραλίγο να καταστραφούν κατά τις τελευταίες ημέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.



Η εφημερίδα Die Zeit ανέφερε ότι, με το Ράιχ του Χίτλερ να είναι σε αποσύνθεση, δόθηκαν εντολές να καταστραφούν τα αρχεία, αλλά σώθηκαν από τον Χανς Χούμπερ, διευθυντή ενός κοντινού χαρτοποιείου, ο οποίος αργότερα τα παρέδωσε στους Αμερικανούς.



Οι κάρτες, οι οποίες βοήθησαν στην ταυτοποίηση των ατόμων, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αποναζιστικοποίησης στη μεταπολεμική Γερμανία. Μέχρι πρόσφατα, η αναζήτηση πληροφοριών ήταν δυνατή μόνο κατόπιν επίσημης αίτησης προς τα γερμανικά αρχεία. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, τα αρχεία των ΗΠΑ άρχισαν να διαθέτουν τα στοιχεία στο διαδίκτυο.



Η εφημερίδα Die Zeit ανέφερε ότι απέκτησε τα δεδομένα και «δημιούργησε αντίγραφα ασφαλείας των εγγράφων ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα».