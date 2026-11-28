Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το κύκλωμα στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται ένστολοι και ξενοδόχοι, με μηνύματα και καταγεγραμμένους διαλόγους που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να είχε στηθεί η απάτη με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι διάλογοι που παρουσίασε το MEGA αποκαλύπτουν πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, με ξενοδόχους να εκδίδουν εικονικές αποδείξεις και ένστολους να τις καταθέτουν στις υπηρεσίες τους, προκειμένου να εισπράττουν χρήματα για έξοδα διαμονής που στην πραγματικότητα δεν είχαν καταβάλει.

Εικονική κράτηση και αποδείξεις

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος μεταξύ ενός ξενοδόχου και ενός λιμενικού, στον οποίο γίνεται ξεκάθαρη αναφορά σε εικονική κράτηση και στην έκδοση αποδείξεων για συνολικά 84 ημέρες διαμονής.

Ξενοδόχος: Από Νοέμβριο εσύ ε;

Λιμενικός: Ναι 1/11

Ξενοδόχος: Τον Οκτώβρη ήταν που κάναμε το εικονικό κλείσιμο;

Λιμενικός: Ναι

Ξενοδόχος: Α οκ. Οπότε το κόβω σερί.

Λιμενικός: Ναι

Ξενοδόχος: 84 ημέρες

Λιμενικός: Σωστά.

Σύμφωνα με έγγραφο που εξασφάλισε το MEGA, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ένστολος εμφανίζεται να έχει εισπράξει 6.720 ευρώ από το Δημόσιο μέσα σε περίπου δυόμισι μήνες.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ένστολος δεν είχε καταβάλει ποτέ τα συγκεκριμένα χρήματα για τη διαμονή του, με αποτέλεσμα το ποσό που εισέπραξε από την υπηρεσία του να καταλήξει στην τσέπη του.

Ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα είναι και η ακόλουθη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο MEGA:

«Έτσι το κάνουμε παντού άμα θες να σου δίνουν 50 ευρώ και να εισπράττουν 104 συν τα 40 € το φαγητό. Και μου έλεγε ‘δώσε μου τις αποδείξεις σε παρακαλώ να πάρω τα χρήματα έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ να σε πληρώσω’».

«Απλή υπάλληλος η κόρη μου»

Στο MEGA μίλησε αποκλειστικά και ο πατέρας μίας από τις συλληφθείσες, η οποία εργαζόταν στο λογιστήριο της Μαρκέλλας, ενός από τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κόρη του ήταν μια απλή υπάλληλος, ενώ αποκάλυψε ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της μετά τη σύλληψή της.

«Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Δεν μας έχουν αφήσει. Η κόρη μου υπάλληλος ήταν, μια απλή υπάλληλος ήταν. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση».

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η δεύτερη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, με κεντρικό πρόσωπο τον αποκαλούμενο «Γιώργο».

Σε καταγεγραμμένη συνομιλία που παρουσίασε το MEGA, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης δίνει οδηγίες σε αστυνομικό για την πραγματοποίηση άμεσης τραπεζικής μεταφοράς, επιμένοντας να εμφανιστούν τα χρήματα αμέσως στον λογαριασμό.

Αρχηγός: Να σου πω, μίλησα με τον Αχιλλέα τώρα, επειδή έχει ταμείο… Άμα τα κάνεις σήμερα μια άμεση μεταφορά πήγαινε από εκεί, αλλά θα πας κατευθείαν στον Αχιλλέα.

Αστυνομικός: Ωραία θα πάω κατά τις τρεις και μισή όμως.

Αρχηγός: Άκου, απλά να το κάνεις αυτό με το άμεση πίστωση που λέει… Να φανεί επιτόπου κατάλαβες;

Ξεπερνάει τα 12 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημιά

Η συνολική εκτιμώμενη ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο από τη φερόμενη δράση των εγκληματικών οργανώσεων ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Κυριακή 29 Νοεμβρίου ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθούν.

Την ίδια ώρα, δύο από τους κατηγορουμένους γνωστοποίησαν μέσω των συνηγόρων τους την πρόθεσή τους να εκχωρήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικά ποσά που έχουν δεσμευτεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων τους, με στόχο την αποκατάσταση της ζημιάς που τους αποδίδεται.