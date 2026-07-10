Αποχωρεί ο Καλαματιανός από γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Επίσημα και εκτός Βουλής ο Καραμέρος

Νέα παραίτηση καταγράφεται στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Διονύση Καλαματιανό να παραιτείται από τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, μετά την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

Στην επιστολή του προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός τονίζει ότι η απόφασή του είναι «συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης», χωρίς να αφήνει περιθώρια για παραμονή του στη συγκεκριμένη θέση μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα. Η επιστολή του δεν έχει φτάσει ακόμη σε όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σωκράτης Φάμελλος παρά την παραίτησή του από το κόμμα, κρατά την έδρα του στη Βουλή και δεν εγκαταλείπει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Καραμέρος υπέβαλε και επισήμως την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η επιστολή του Διονύση Καλαματιανού

«Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας, όπως και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Η συνεισφορά τους στην κοινή μας προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη.

Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας».