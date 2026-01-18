Νέα παρέμβαση από το Ίδρυμα Νόμπελ για Ματσάδο-Τραμπ: «Το βραβείο δε μεταβιβάζεται ούτε συμβολικά»

«Το βραβείο δε μεταβιβάζεται ούτε συμβολικά» δηλώνει κατηγορηματικά το Ίδρυμα Νόμπελ σε νέα του παρέμβαση μετά το «δώρο» που προσέφερε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 15 Ιανουαρίου, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έλεγε στους δημοσιογράφους ότι παρέδωσε το βραβείο Νόμπελ στον Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ανάρτηση στο Truth Social ευχαριστώντας την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας για την πολύτιμη προσφορά της.

Ολόκληρη η δήλωση του Ιδρύματος Νόμπελ

«Μία από τις βασικές αποστολές του Ιδρύματος Νόμπελ είναι να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια των Βραβείων Νόμπελ και της διαδικασίας απονομής τους. Το Ίδρυμα τηρεί πιστά τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ και τις προβλέψεις της. Σε αυτή ορίζεται ότι τα βραβεία πρέπει να απονέμονται σε εκείνους που «έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα», και καθορίζεται ποιος φορέας έχει το δικαίωμα να απονέμει κάθε επιμέρους βραβείο. Ως εκ τούτου, ένα βραβείο δεν μπορεί, ούτε καν συμβολικά, να μεταβιβαστεί ή να αναδιανεμηθεί περαιτέρω.»