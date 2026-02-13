Νέα παρέμβαση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά: «Δεν βαφτίζεις θερμή υποδοχή την εθνική ήττα»

Την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας νέα παρέμβαση για τα ελληνοτουρκικά.



Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού χαρακτηρίζει «εθνική διπλωματική ήττα» τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, ενώ αναρωτιέται «αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε», σχετικά με τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως "θερμή υποδοχή", όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας.

Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό "διάλογο" όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που:

-Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο



-Κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες



-Προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα»



-Εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές.



Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν.



Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι "αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο", το ερώτημα που γεννάται είναι απλό:

αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;



Η "καλή γειτονία" δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση.



Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα».