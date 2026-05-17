Νέα παρέμβαση Πολάκη: «Δεν αποχωρώ από ΠΓ και ΚΕ – Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ιδιοκτησία της ηγεσίας»

Με νέα δημόσια τοποθέτησή του, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Παύλος Πολάκης καλεί τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρήσουν από το κόμμα αλλά εξαπολύει αιχμές κατά της σημερινής ηγεσίας.



Ο βουλευτής Χανίων ρίχνει νέα καρφιά κατά Φάμελλου λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει ιστορία που δεν αποτελεί ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του» και εκτιμά πως το κόμμα μπορεί ακόμη να διαδραματίσει ουσιαστικό πολιτικό ρόλο, εφόσον –όπως αναφέρει– «αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του».



Παράλληλα, απορρίπτει τα σενάρια περί απομάκρυνσής του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, κάνοντας λόγο για «φληναφήματα χωρίς καμία βάση». Όπως σημειώνει, η αποχώρησή του αφορά αποκλειστικά την Κοινοβουλευτική Ομάδα και στηρίζεται σε απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου βάσει του κανονισμού της Βουλής και όχι κομματικών διαδικασιών.

Υπενθυμίζει ότι ο ίδιος εξελέγη στην Πολιτική Γραμματεία με ψηφοφορία από την Κεντρική Επιτροπή, ενώ αναφέρεται και στην εκλογική του επίδοση στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό πανελλαδικά στην προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία.



Ο Παύλος Πολάκης ζητά δημόσιες παρεμβάσεις από βουλευτές, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών Οργανώσεων απέναντι, όπως αναφέρει, στον «κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». Παράλληλα, ζητεί την άμεση σύγκληση τόσο της Πολιτικής Γραμματείας όσο και της Κεντρικής Επιτροπής.



Την ίδια στιγμή, προαναγγέλλει ότι θα απευθυνθεί και στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, ζητώντας να τοποθετηθεί για όσα χαρακτηρίζει «ανυπόστατα» σε βάρος του. Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο βουλευτής Χανίων σημειώνει ότι θα επανέλθει δημόσια αφού προηγηθούν οι κινήσεις που περιγράφει.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση Πολάκη:

«Λοιπον ,επειδη με εχετε τρελάνει στα μηνυματα και στα τηλεφωνα απο το πρωι …Μιλαω τωρα και θα ξαναμιλησω αν και εφοσον γινουν αυτα που πρεπει:

Α) Καλω ολους τα μελη και φιλους ΝΑ ΜΗΝ αποχωρουν απο το ΣΥΡΙΖΑ και τα οργανα του.Ο πολιτικος χωρος αυτος εχει ιστορια που δεν ειναι ιδιοκτησια μιας σημερινης κατάστασης στην ηγεσια του ,που ειναι πισω απο τις αναγκες των καιρων . Εχει πολλα να δωσει ακομα στο σημερα ,οταν αναταχθουν αυτα που πρεπει στο εσωτερικο του

Β) Αυτα που ακουγονται περι μη συμμετοχης μου σε ΠΓ και Κεντρικη Επιτροπη ειναι φληναφηματα χωρις καμια βαση!

-Πουθενα το νεο καταστατικο δεν περιγραφει διαφορετικα δικαιωματα ή υποχρεωσεις των εκλεγμενων μελων της ΚΕ απο τη μια με τους ex oficio βουλευτές μελη του απο την άλλη . Εγω εφυγα απο την κοινοβουλευτική ομαδα με βαση αποφαση του Φαμελλου που στηριζεται στον κανονισμο της Βουλης , οχι σε κομματικο κανονισμο λειτουργιας της ΚΟ.

-Εκλεχτηκα στην Πολιτικη Γραμματεια με ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ απο την Κεντρικη Επιτροπη μετα απο προταση του Φαμελου!

-Να θυμισω επισης πως στην προηγουμενη Κεντρικη Επιτροπη ,εκλεχτηκα πρωτος απο την Κρητη με ποσοστο που ΥΠΕΡΕΒΑΙΝΕ το ποσοστο οποιουδηποτε άλλου σε ΟΛΗ την Ελλαδα!

Γ) Περιμενω να δω αντιδραση σε αυτον τον κατηφορο απαξιωσης,αδρανειας και διαλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,απο άλλους βουλευτες,απο μελη της ΠΓ ,απο μελη της Κεντρικης Επιτροπης και των Νομαρχιακων που πρεπει να εκφραστουν δημόσια εναντιον της αδικιας σε βαρος μου και με αιτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδριαση της Πολιτικης Γραμματειας και βέβαια της Κεντρικης Επιτροπης.

Δ) Προφανως και πρεπει να παρει θεση και η Επιτροπη Δεοντολογιας για τα ανυποστατα που ακουγονται,θα απευθυνθω εγω σε αυτην.

Αυτα λοιπον προς ολους που απο χθες εχουν σπασει τα τηλεφωνα και τους ευχαριστω.

ΘΑ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ!

Παυλος Πολακης

βουλευτης Χανιων

Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».