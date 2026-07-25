Νέα παρέμβαση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία - Κατέρριψαν drone από την Υεμένη

Νέα παρέμβαση κατέγραψε η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT το πρωί του Σαββάτου (25/7), η οποία είναι ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία, καθώς προχώρησε στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:10 ώρα Ελλάδας, όταν το UAV, το οποίο προερχόταν από την Υεμένη, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της ελληνικής μονάδας.

Αναχαιτίστηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι

Σημειώνεται πως νωρίτερα μέσα στη μέρα η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT αναχαίτισε με απόλυτη επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη, αποτρέποντας πλήγμα σε στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η επίθεση σημειώθηκε στις 07:15 ώρα Ελλάδας, όταν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από την περιοχή της Υεμένης με στόχο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η ΕΛΔΥΣΑ συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, με αποστολή την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ελληνική δύναμη εξουδετέρωσε επιτυχώς και τους δύο πυραύλους, ενώ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, διατηρώντας υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Άλλες δύο επιχειρησιακές εμπλοκές συνολικά

Η επιτυχής αναχαίτιση των δύο βαλλιστικών πυραύλων δεν αποτελεί την πρώτη επιχειρησιακή εμπλοκή της ελληνικής Πυροβολαρχίας. Η Ελληνική Δύναμη έχει ήδη καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στην προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Στις 19 Μαρτίου 2026, κατέρριψε με επιτυχία δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν, αποτρέποντας πλήγμα σε στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 6 Απριλίου, αντιμετώπισε ακόμη μία απειλή, καταρρίπτοντας εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην ίδια περιοχή, επιβεβαιώνοντας την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα του ελληνικού προσωπικού.