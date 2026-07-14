Νέα πειραματική θεραπεία εξαφάνισε όγκους σε καρκίνο του προστάτη

Ερευνητές από το Weill Cornell Medicine και το Cornell University ανέπτυξαν πολύ μικρά νανοσωματίδια από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, μια μορφή πυριτίου που υπάρχει φυσιολογικά στη φύση και σε ορισμένες τροφές. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν μια θεραπεία που δεν θα περιορίζεται μόνο στην άμεση καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, αλλά θα βοηθά και το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τον όγκο.

Στα πειράματα που έγιναν σε ποντίκια με επιθετικό καρκίνο του προστάτη, η θεραπεία οδήγησε σε πλήρη εξαφάνιση των όγκων σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν συνδυάστηκε με ανοσοθεραπεία.

Από διαγνωστικό εργαλείο σε πιθανή θεραπεία

Τα συγκεκριμένα νανοσωματίδια, γνωστά ως C' dots, είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να βοηθούν τους γιατρούς να απεικονίζουν καλύτερα τους όγκους κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων ιατρικών πράξεων. Μάλιστα, για αυτή τη χρήση βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες κλινικές δοκιμές. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα ίδια τα νανοσωματίδια μπορούν να βλάπτουν επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα, προκαλώντας πολύ μικρότερη επίδραση στους υγιείς ιστούς. Αυτή η ανακάλυψη άνοιξε τον δρόμο για τη διερεύνησή τους ως πιθανής αντικαρκινικής θεραπείας.

Πώς καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης αφορά έναν ιδιαίτερο μηχανισμό κυτταρικού θανάτου που ονομάζεται «σιδηροπτωτική νέκρωση» (ferroptosis). Σε αυτή τη διαδικασία, η υπερβολική οξείδωση μέσα στο κύτταρο προκαλεί σοβαρές βλάβες, κυρίως στα λιπίδια που αποτελούν τις κυτταρικές μεμβράνες, οδηγώντας τελικά στην καταστροφή του. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη με βεβαιότητα πώς ακριβώς ενεργοποιούν τα νανοσωματίδια αυτόν τον μηχανισμό. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι πιθανόν δεσμεύουν ιόντα σιδήρου από την κυκλοφορία του αίματος και τα μεταφέρουν μέσα στα καρκινικά κύτταρα. Εκεί, ο σίδηρος φαίνεται να ενισχύει την οξείδωση, οδηγώντας τα κύτταρα στον θάνατο.

Παράλληλη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού

Η δράση των νανοσωματιδίων δεν περιορίστηκε στην άμεση εξόντωση των καρκινικών κυττάρων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άλλαξαν και το περιβάλλον γύρω από τον όγκο. Συγκεκριμένα, κύτταρα του ανοσοποιητικού που μέχρι τότε παρέμεναν ανενεργά ή ακόμη και εμπόδιζαν την αντικαρκινική άμυνα, μετατράπηκαν σε ενεργούς «μαχητές» απέναντι στον όγκο. Με αυτόν τον τρόπο, οι όγκοι έγιναν πολύ πιο ευαίσθητοι στα ήδη εγκεκριμένα φάρμακα ανοσοθεραπείας. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν αλλαγές στον μεταβολισμό των κυττάρων που βρίσκονται γύρω από τον όγκο, γεγονός που συνέβαλε στην επιβράδυνση της ανάπτυξής του.

Στόχευση αποκλειστικά στα κύτταρα του προστάτη

Για να φτάσουν τα νανοσωματίδια ακριβώς στα καρκινικά κύτταρα, οι επιστήμονες πρόσθεσαν πάνω τους ένα μόριο που αναγνωρίζει την πρωτεΐνη PSMA, η οποία βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στην επιφάνεια των περισσότερων καρκινικών κυττάρων του προστάτη. Παρότι μικρή ποσότητα των νανοσωματιδίων εντοπίστηκε προσωρινά και σε άλλα όργανα, όπως ο σπλήνας, οι ερευνητές δεν παρατήρησαν ενδείξεις τοξικότητας στους υγιείς ιστούς των πειραματόζωων.

Ο συνδυασμός με ανοσοθεραπεία έφερε τα καλύτερα αποτελέσματα

Τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα προέκυψαν όταν τα νανοσωματίδια συνδυάστηκαν με ανοσοθεραπεία. Μόνα τους, τόσο τα C' dots όσο και η ανοσοθεραπεία βελτίωσαν την επιβίωση των ποντικιών σε σχέση με όσα δεν έλαβαν θεραπεία. Ωστόσο, όταν οι δύο προσεγγίσεις χρησιμοποιήθηκαν μαζί, τέσσερα στα δέκα ποντίκια παρουσίασαν πλήρη ή σχεδόν πλήρη εξαφάνιση του όγκου και παρέμειναν ζωντανά μέχρι το τέλος της παρακολούθησης. Η προσθήκη μιας τρίτης θεραπείας, που στοχεύει συγκεκριμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού τα οποία υποστηρίζουν την ανάπτυξη του όγκου, αύξησε τις πλήρεις υφέσεις σε πέντε από τα δέκα πειραματόζωα.

Στο επόμενο βήμα δοκιμές σε ανθρώπους

Τα συγκεκριμένα νανοσωματίδια δρουν ταυτόχρονα σε πολλούς διαφορετικούς μηχανισμούς του καρκίνου: καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα, ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα και επηρεάζουν τον μεταβολισμό του όγκου. Γι’ αυτό θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια νέα κατηγορία αντικαρκινικών θεραπειών, εκτιμούν οι ερευνητές.

Παρότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για προκλινική έρευνα σε ποντίκια. Το επόμενο στάδιο είναι να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε κλινικές δοκιμές με ανθρώπους.