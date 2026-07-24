Πειραματική θεραπεία αντιμετωπίζει της μεταστάσεις του καρκίνου του προστάτη, ίσως και του μαστού

Ο μεταστατικός καρκίνος του προστάτη που δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ορμονικές θεραπείες αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ογκολογίας. Παρά τα διαθέσιμα θεραπευτικά σχήματα, η νόσος συχνά συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί μεταστάσεις, γεγονός που ευθύνεται για τη μεγάλη πλειονότητα των θανάτων από αυτόν τον τύπο καρκίνου. Μια νέα προκλινική μελέτη ωστόσο, παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση που στοχεύει έναν πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό, ο οποίος φαίνεται να διευκολύνει τη μετάσταση των καρκινικών κυττάρων.

Γιατί μια φυσιολογική πρωτεΐνη βοηθά τον καρκίνο να εξαπλωθεί

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε έναν υποδοχέα που ονομάζεται TGFβRI. Ο υποδοχέας αυτός συμμετέχει φυσιολογικά σε πολλές σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως η ανάπτυξη των κυττάρων και η διατήρηση της ισορροπίας των ιστών. Ωστόσο, στα προχωρημένα στάδια αρκετών μορφών καρκίνου, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος του προστάτη, ο ίδιος μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του όγκου, διευκολύνοντας την εισβολή των καρκινικών κυττάρων στους γύρω ιστούς και τη δημιουργία μεταστάσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να ανασταλεί συνολικά η δράση αυτού του μονοπατιού. Όμως η πλήρης αναστολή του έχει συνδεθεί με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως στην καρδιά και στην αορτή, επειδή ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι απαραίτητος και για φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότερες αντίστοιχες θεραπευτικές προσεγγίσεις δεν κατάφεραν να περάσουν στην κλινική πράξη.

Πώς οι ερευνητές εμπόδισαν την εξάπλωση του όγκου

Η νέα μελέτη ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Αντί να μπλοκάρει ολόκληρο το σύστημα, οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο εμποδίζει μια συγκεκριμένη μεταβολή του υποδοχέα που φαίνεται να ενεργοποιεί την επιθετική συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωξαν να περιορίσουν μόνο τη δράση που ευνοεί τον καρκίνο, διατηρώντας παράλληλα τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού.

Για να εξετάσουν αν η ιδέα αυτή μπορεί να λειτουργήσει, οι ερευνητές πραγματοποίησαν σειρά πειραμάτων τόσο σε καλλιέργειες ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων όσο και σε ποντίκια στα οποία είχαν εμφυτευθεί ανθρώπινοι όγκοι προστάτη. Παράλληλα ανέλυσαν γενετικά δεδομένα από ασθενείς, ώστε να διαπιστώσουν αν ο συγκεκριμένος υποδοχέας σχετίζεται με την εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον συνέκριναν τη νέα θεραπεία με τη δοσεταξέλη, μία από τις βασικές χημειοθεραπείες που χρησιμοποιούνται σήμερα σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη.

Η ανάλυση των στοιχείων από ασθενείς έδειξε ότι όσοι εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα του υποδοχέα είχαν γενικά χειρότερη πρόγνωση. Το εύρημα αυτό ενίσχυσε την υπόθεση ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός παίζει ουσιαστικό ρόλο στην επιθετικότητα του καρκίνου και αποτελεί πιθανό θεραπευτικό στόχο. Στα εργαστηριακά πειράματα, το νέο αντίσωμα περιόρισε την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να διεισδύουν στους γύρω ιστούς. Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα στα πειραματόζωα. Οι όγκοι ήταν μικρότεροι, ενώ οι μεταστάσεις στους λεμφαδένες μειώθηκαν σημαντικά. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι όσο αυξανόταν η δόση του αντισώματος, τόσο ισχυρότερη ήταν η αντικαρκινική του δράση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα του νέου αντισώματος ήταν συγκρίσιμη με εκείνη της δοσεταξέλης ως προς τον περιορισμό της ανάπτυξης και της εξάπλωσης του όγκου στα προκλινικά μοντέλα. Ωστόσο, ενώ η χημειοθεραπεία προκάλεσε σημαντική απώλεια βάρους στα πειραματόζωα, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη ομάδα να διακόψει πρόωρα το πείραμα για λόγους ευζωίας, το νέο αντίσωμα δεν εμφάνισε αντίστοιχες εμφανείς ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι επιστήμονες εξέτασαν ιδιαίτερα και την ασφάλεια της νέας θεραπείας. Δεν διαπίστωσαν αξιοσημείωτες επιδράσεις στο σωματικό βάρος των ζώων, στη λειτουργία της καρδιάς ή στη διάμετρο της αορτής, στοιχεία που αποτελούσαν βασική ανησυχία από προηγούμενες προσπάθειες αναστολής του ίδιου μονοπατιού. Αυτό υποδηλώνει ότι η πιο στοχευμένη παρέμβαση ίσως μπορεί να αποφύγει ορισμένες από τις παρενέργειες που είχαν περιορίσει παλαιότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Ελπίδες και για τον καρκίνο του μαστού

Οι ερευνητές δοκίμασαν επίσης το αντίσωμα σε ένα επιθετικό μοντέλο τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε περιορισμός της διεισδυτικής ικανότητας των καρκινικών κυττάρων και σημαντική μείωση των μεταστάσεων στους πνεύμονες των πειραματόζωων. Το εύρημα αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη στρατηγική να αποδειχθεί χρήσιμη και σε άλλους τύπους καρκίνου που χρησιμοποιούν τον ίδιο μηχανισμό για να εξαπλωθούν.

Μια νέα θεραπευτική στρατηγική κατά των μεταστάσεων

Συνολικά, η μελέτη προτείνει μια νέα φιλοσοφία αντιμετώπισης του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη: αντί να αναστέλλεται ένας ολόκληρος βιολογικός μηχανισμός, στοχεύεται μόνο το τμήμα του που φαίνεται να ευνοεί την εξάπλωση του καρκίνου. Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν και σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές και ταυτόχρονα ασφαλέστερες θεραπείες για ασθενείς με ιδιαίτερα επιθετικές μορφές της νόσου.