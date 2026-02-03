Νέα Πέραμος: Για 6 ημέρες ήταν ζωντανός και βασανιζόταν ο 27χρονος πριν δολοφονηθεί - Τα 4 ερωτήματα

Σοκ προκαλεί η αγριότητα της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη αποσύνθεση σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, το μεσημέρι της Κυριακής (1/2).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, τα στοιχεία των Αρχών δείχνουν ότι ο νεαρός άνδρας δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου ή τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ είχε απαχθεί την προηγούμενη Δευτέρα (26/1). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι βρισκόταν στα χέρια των δραστών περίπου 6 ημέρες, προτού εκτελεστεί -πισώπλατα- με δέκα περίπου σφαίρες.

Μάλιστα, υπάρχουν σαφή ευρήματα ότι το θύμα βασανίστηκε στη διάρκεια αυτού του διαστήματος, με την αστυνομία να προσπαθεί να διασαφηνίσει τα κίνητρα των δραστών δεδομένου ότι κανείς από τους απαγωγείς δεν επικοινώνησε με την οικογένεια ή με τη σύντροφο του 27χρονου για να ζητήσει κάτι.

Η απαγωγή μπροστά στη σύντροφό του

Ο 27χρονος είχε απαχθεί την προηγούμενη Δευτέρα (26/1) έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, με την σύντροφό του να είναι παρούσα στη σκηνή της αρπαγής και να ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τέσσερις άγνωστοι άντρες είχαν βάλει τον 27χρονο με τη βία σε ΙΧ αυτοκίνητο. Από την έρευνα προέκυψε ότι το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες είχε κλαπεί στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που ενδέχεται να κρύβει σημαντικά στοιχεία για τις ταυτότητες των δραστών.

Το διάστημα που κρατήθηκε στα χέρια των απαγωγέων του, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 27χρονος βασανίστηκε καθώς στη σορό εντοπίστηκαν σημάδια κακοποίησης. Αυτό οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι οι δράστες μπορεί να ήθελαν να του αποσπάσουν κάποια πληροφορία ή η μεταχείρισή του να λειτουργήσει παραδειγματικά.

Το θύμα της άγριας δολοφονίας στη Νέα Πέραμο

Προσπάθησε να διαφύγει ο 27χρονος;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι το θύμα δέχτηκε συνολικά με 10 σφαίρες, 9 στην πλάτη και μία στο κεφάλι, στοιχείο που ενδεχομένως δείχνει ότι ο 27χρονος προσπάθησε να διαφύγει και χτυπήθηκε πισώπλατα.

Στο ρέμα έχουν βρεθεί δύο κάλυκες, εκτιμάται όμως ότι αυτό είναι λόγω των καιρικών συνθηκών καθώς με τη ροή του νερού απομακρύνθηκαν.

Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι δράστες της δολοφονίας επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στο πτώμα, χωρίς όμως να τα καταφέρουν -ίσως λόγω της υγρασίας και του νερού που περνούσε από το ρέμα.

Τα 4 ερωτήματα της ΕΛΑΣ

Η στυγερή δολοφονία παραπέμπει ευθέως σε σκηνικό οργανωμένου εγκλήματος, ωστόσο πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει το πώς και γιατί οργανώθηκε με την αστυνομία να εξετάζει τέσσερα ερωτήματα.

Το πρώτο είναι τα κίνητρα των δραστών. Ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε επιχείρηση διαχείρισης προσωπικού και προερχόταν από εύπορη οικογένεια, ωστόσο κανένας από τους δράστες δεν επικοινώνησε με την οικογένειά του ή με τη σύντροφό του για να ζητήσει λύτρα.

Το δεύτερο που αναζητούν οι Αρχές είναι τον τόπο που κρατήθηκε και πιθανότατα βασανίστηκε το θύμα μέχρι οι δράστες να βάλουν τέλος στη ζωή του.

Τρίτον, η αστυνομία εξετάζει εάν το θύμα δολοφονήθηκε στο σημείο που βρέθηκε ή αν μεταφέρθηκε εκεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές αναζητούν μάρτυρες που ενδεχομένως άκουσαν τους πολλαπλούς πυροβολισμούς από τους οποίους έπεσε νεκρός ο 27χρονος.

Τέταρτο είναι εάν οι απαγωγείς του νεαρού είχαν εξαρχής στόχο να τον σκοτώσουν ή η δολοφονία προέκυψε στη διάρκεια της απαγωγής.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τίθενται οι επαφές και το περιβάλλον του νεαρού επιχειρηματία, προκειμένου να εντοπίσουν εάν κάποιος είχε κίνητρο να τον βλάψει.

«Μνήμες» από την εκτέλεση του Χρήστου Γιαλιά

Πάντως η δολοφονία του 27χρονου θυμίζει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο είχε δολοφονηθεί τον Φεβρουάριο του 2024 ο επιχειρηματίας, Χρήστος Γιαλιάς, στην περιοχή της Μάνδρας.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε και αυτός επιχείρηση διαχείρισης προσωπικού και είχε βρει φρικτό θάνατο, ενώ οι δράστες είχαν προσπαθήσει να εξαφανίσουν τα ίχνη, βάζοντας φωτιά στη σορό και στο όχημά του.