Νέα Πέραμος: Με 10 πισώπλατους πυροβολισμούς σκότωσαν τον 27χρονο - Τι «είδε» ο ιατροδικαστής

Με 10 σφαίρες, όλες πισώπλατα, έγινε η εκτέλεση του 27χρονου στο ρέμα της Νέας Περάμου, σύμφωνα με όσα «είδε» ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό. Μάλιστα, οι δράστες φρόντισαν να δώσουν και χαριστική βολή στο θύμα, καθώς οι 9 σφαίρες τον πέτυχαν στην πλάτη και η μία στο κεφάλι.

Το νέο στοιχείο είναι πως ο νεαρός φαίνεται να δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/1) ή τα ξημερώματα της Κυριακής (1/2), λίγες ώρες δηλαδή πριν εντοπιστεί από περιπατητή που είχε βγάλει τον σκύλο του βόλτα.

Στον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου συνέβαλε και το γεγονός ότι στο στομάχι του εντοπίστηκαν υπολείμματα φαγητού, κάτι που σημαίνει ότι για κάποιες ημέρες οι δράστες της αρπαγής τον κράτησαν στη ζωή.

Το θύμα της άγριας δολοφονίας στη Νέα Πέραμο

Το θύμα είχε επίσης εκχυμώσεις στα χείλη και ανάμεσα στα φρύδια, δείγμα ότι βασανίστηκε και χτυπήθηκε άγρια. Κι αυτό είναι κάτι που περιπλέκει ακόμη την υπόθεση, καθώς η αίσθηση των αστυνομικών τις πρώτες ώρες ήταν πως ήθελαν να τον δολοφονήσουν απευθείας. Αυτά, ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο 27χρονος βασανίστηκε για αρκετές ημέρες -είτε για να αποκαλύψει κάτι, είτε για παραδειγματισμό.

Αίσθηση, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι κανένα μέλος της οικογένειας -ούτε η σύντροφος του- δεν έχει αναφέρει στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών κάποιο τηλεφώνημα ή επικοινωνία με κάποιον άλλο τρόπο από τους δράστες της αρπαγής που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.